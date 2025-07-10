健康標語讓觀念朗朗上口！　蔣雨彤奪冠創意發揮助力健康教育

▲台南市後甲國中學生蔣雨彤以「選對刷牙法 遠離蛀牙」勇奪第一名，作品巧妙結合閱讀與時下流行元素。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為推動健康促進教育走入校園、落實生活，台南市教育局舉辦「健康促進創意標語設計比賽」，吸引近300件學生作品參賽，從視力保健、菸檳防制、性教育到口腔健康等議題，學生用簡明創意標語與插圖傳達健康理念，其中後甲國中學生蔣雨彤以作品〈選對刷牙法 遠離蛀牙〉脫穎而出，勇奪本屆第一名。

市長黃偉哲表示，健康是終身課題，透過簡潔口語化的標語，能讓正確觀念更易記憶、廣泛傳播。這次比賽不僅融合語文、藝術與生活素養，更是教育創新的實踐，也期待學生將所學觀念帶回家庭與社區，成為健康生活的推手。

教育局長鄭新輝指出，此次比賽涵蓋七大主題，包括健康體位、正確用藥、藥物濫用防制等，鼓勵學生結合時事與生活經驗發想內容，作品將廣泛運用於教學與宣導素材，有助於深化校園健康文化，並與新課綱素養導向教學緊密結合。

本屆第一名作品由蔣雨彤創作，她結合閱讀《湖中女神》的靈感，發想出「選對刷牙工具」的重要性，搭配牙線與漱口水，建立完整口腔清潔觀念。作品標語靈感則取自熱門歌曲〈晚安大小姐〉的歌詞節奏「呀勒呀勒」，讓刷牙不再枯燥，成為日常中自我肯定的一部分，並傳遞「少吃甜食、定期檢查」的口腔保健概念。

教育局表示，共評選出前三名及佳作共85件，所有作品主題明確、形式創新，充分展現學生對健康議題的認知與創意。未來也將持續辦理相關競賽，鼓勵學生以創意語言守護自身與家人的健康生活。