芒果季玩出新高度！　淺山農友化身藝術家噍吧哖園區展創意

▲「我推的芒果！」農業藝術市集將於7/12–13在噍吧哖事件紀念園區登場，農友化身藝術創作者展現地方創意。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

愛文芒果正甜，台南淺山農友不只會種，更會「做藝術」！「我推的芒果！」藝術農業市集將於7月12日至13日，在噍吧哖事件紀念園區登場，由曾文溪產業觀光發展協會攜手在地農友共同舉辦，透過裝置藝術、手作體驗與季節甜點，讓芒果不只是芒果，更是土地與創意交織的故事。

市長黃偉哲表示，台南是台灣的水果之都，而芒果更是夏日代名詞。此次活動特別結合「藝術＋農業＋環保」三大元素，邀請農友以農餘時間創作裝置藝術，將農村生活轉化為富有美感與故事性的作品。希望透過這樣的活動，不僅提升芒果的附加價值，也讓市民與遊客認識淺山地區的文化底蘊與產業魅力。

此次活動場地——噍吧哖事件紀念園區，本身即為具歷史厚度的文化場域。文化局長黃雅玲指出，此次農業藝術共創不僅重新激活園區空間，也讓農民透過回收素材進行創作，展現永續精神與社群力量，讓藝術與土地之間的對話更深刻。

市立博物館館長何秋蓮也補充，這群「被農活耽誤的藝術家」從果園走到展區，將生活經驗轉化為作品，每一件創作都蘊含對土地的理解與熱情。活動也將同步開放植物拓印、芒果甜點手作、季節果物販售等體驗，從視覺、味覺到動手感，全方位展現「藝術即生活」的可能。

噍吧哖事件紀念園區表示，這場活動不只是一場芒果節，更是一場屬於人與土地的夏日慶典。7月12日、13日邀請民眾帶著家人朋友一同走進歷史場域，與芒果香共舞、感受地方創意的滋味，品味台南淺山農村的真實風景。