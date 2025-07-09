柯建銘稱刑法100條伺候藍委　黃國昌批：把民主法治完全踐踏腳底

▲民眾黨主席黃國昌出席「720民主起義」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，大罷免之後，還有《刑法》100條會伺候藍委，引發議論。對此，民眾黨主席黃國昌今（9日）批評，柯建銘跟賴清德和整個民進黨，正帶著台灣民主走回頭路，把台灣民主法治完全踐踏在民進黨腳底，「民主進步黨」這4個字早就應該被丟到垃圾桶，哪來的民主、哪來的進步？

在6月23日新聞放鞭炮節目上，柯建銘與主持人周玉蔻談及大罷免相關議題時說，被罷免後藍委還有刑責在，國有國法，刑法100條是什麼？周反問，「（刑法100條）已經修掉了啊！」柯則表示，在立法院占領主席台、打人構成殺人，刑法100條以前是意圖，後來加了著手進行，叛國會有刑法100條伺候、反滲透法等等，國民黨每個都拿中共的錢來選舉，死罪可免、活罪難逃。

目前刑法100條經過1992年三讀修正後明定，意圖破壞國體，竊據國土，或以非法之方法變更國憲，顛覆政府，而以強暴或脅迫著手實行者，處7年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。預備犯前項之罪者，處6月以上5年以下有期徒刑。

民眾黨今召開「720民主起義」記者會，有記者提問，當年修法時改成以強暴脅迫方式進行判斷者才會符合法條，且民進黨當年就是力推修法，甚至要求只刪不修？連民進黨立委王世堅也認為，民主不能走回頭路。

對此，黃國昌說，柯建銘跟賴清德和整個民進黨，正帶著台灣民主走回頭路，用內亂罪追殺在野黨國會議員，這是2025年的台灣嗎？這是2025年的台灣執政黨立院黨團總召該說的話嗎？

黃國昌指出，有人會認為柯建銘只是在「練肖為」，但看了過去台灣發生的事件，做梗圖抗議都會被羈押禁見，柯建銘今天大辣辣公然指揮檢調要用內亂罪整肅在野黨議員，把台灣民主法治完全踐踏在民進黨腳底，「民主進步黨」這4個字早就應該被丟到垃圾桶，哪裡來的民主、哪裡來的進步？