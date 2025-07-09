賴政府擺爛NCC癱瘓　民眾黨遞檢舉函怒批：政媒共生是非不分

▲台灣民眾黨赴NCC遞交檢舉函行動。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）委員自去年7月開始懸缺後，至今已將近1年。民眾黨副秘書長許甫、社發部主任張清俊、文宣部主任李頂立、發言人張彤今（9日）赴NCC遞交檢舉函，指行政院長卓榮泰遲遲未提新的人選，放任NCC被癱瘓，媒體在缺乏監管的情況下恣意妄為、破壞客觀中立，甚至攻擊在野黨，強烈要求卓榮泰儘速提名新任委員名單，恢復媒體正常監理機制。

「NCC什麼都不管的時候，政論節目就開始公然違法。」許甫指出，當初鏡新聞申設時的決議許可中包含一項「全時段不製播新聞性政論型談話節目」，然而今年6月底「有話鏡來講」搶在大罷免投票前，公然違法登上鏡新聞電視頻道，用訕笑、戲謔方式，討論大罷免、攻訐抹黑特定政治人物。

許甫表示，交通委員會召委林國成詢問NCC得到回覆是，鏡新聞確實有在6月19日申請營運計劃變更，目前正在審理中，請問這個營運計畫變更是否包含「製作政論節目」？許甫批評，計畫都還沒有準，政論節目已經在跑了，當初NCC告訴我們委員沒有補足所以無法處理相關業務，現在又可以審理營運計畫變更了嗎？這就是雙標！

許甫直言，「民進黨政府一手棒子、一手蘿蔔，公然的就介入到了媒體裡面」，此舉排擠原本的優質節目、壓縮優質基層從業人員的空間。他指出，鏡新聞明明違反申設承諾，兩度違規直播政論節目，卻僅被記「警告一支」，在在顯示NCC已經失去公信。

社發部主任張清俊則點名「年代新聞台」主播張雅琴，長期在新聞時段喪失專業、變身側翼打手，帶頭破壞新聞倫理與播報分際。新聞時段與政論節目本就有明確區隔，新聞主持人應該秉持客觀中立，維持基本的新聞格調，但張雅琴卻長期在黃金時段的新聞播報中，以極端主觀的語氣與立場，針對異己政治人物進行揶揄、羞辱與攻擊，把新聞台當成個人舞台，踐踏新聞專業。

張清俊舉例，張雅琴在新聞時段曾說「黃國昌不要得了便宜還賣乖，柯文哲叫你幫忙，所有人都挫屎，他們根本不希望你出來當黨主席，你只會咆哮咆哮到腦袋都趴代」，但年代新聞台的回函說明竟稱「挫屎」、「趴代」是本土語言，能體現台灣文化的多元性，並無粗鄙、歧視，「那是不是代表大家都可以說『張雅琴趴代』、『NCC趴代』？這樣子合適嗎？」

另外，張清俊也點名三立政論節目主持人李正皓涉言語歧視，曾稱「麥玉珍的程度跟水準是低於絕大多數的台灣人和越南朋友」、「一般有基本國小學歷才能上國中，我認為麥玉珍連能不能上國中都有問題，當立委最基本要看得懂字，我認為她看不懂中文」，這些內容透過三立電視台不斷地放送出去，就等同於三立公然地歧視新住民。

張清俊說，不論張雅琴或李正皓，NCC毫無作為，完全沒有動作，「我不客氣地講，在民進黨執政下的NCC，已經淪為跟監察院一樣的廢物單位」。

文宣部主任李頂立則說，近期也有許多爆料稱民進黨刻意拖延提名進度，是為了等待7月大罷免結束、國會可能出現真空期後，再趁機安插聽話的政治打手，鞏固政權，「這就是賴清德政府的如意算盤嗎？這就是卓榮泰院長對民主的態度嗎？」

李頂立說，媒體手裡拿的是可以伸張正義的筆，手中握的是能維護公平正義的麥克風，不要抹殺掉年輕朋友們對媒體業的希望，「這是國家的責任。賴清德總統，這是你的責任。卓榮泰院長，這也是你的責任」。

發言人張彤強調，台灣民眾黨黨公職今天會站在這裡，是以曾經在媒體工作者身份站在這裡，看到過去的職場、過去夢想的工作，如今變成什麼模樣，心中真的非常感慨。當大家不再相信媒體、不再相信第四權，是為了什麼？因為我們台灣整個從政府、從源頭、從監理機關，已經是完完全全的失能。