台灣未列川普首批關稅　黃國昌批黑箱談判：無從評論

記者陳家祥／台北報導

全球關注的對等關稅議題，美國總統川普今（8日）先宣布14國的關稅稅率，但台灣不在名單內，引發外界關心談判進度。對此，民眾黨主席黃國昌說，民進黨過去主張對外經貿的談判，公民社會跟國會要有事前跟事中的參與和監督，但掌握權力以後完全不是這麼一回事，在野黨連基礎的資訊都無從得知，此等黑箱談判無從評論。

▲民眾黨團「濫權羈押 迫害人權 修法刻不容緩」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



黃國昌說，針對有關美國川普總統採行的高關稅政策，民眾黨團一而再再而三提出呼籲，民進黨過去告訴台灣公民社會的是，對外經貿的談判，公民社會跟國會要有事前跟事中的參與跟監督，不是談完以後回來告訴大家yes or no要你畫押。

黃國昌表示，從2013年到2014年，民進黨的政治人物跟支持民進黨的學者專家發表的文章超過千篇，全部都在講公民社會事前事中的參與，包括了後來當選總統的蔡英文、包括赴美談判的行政院副院長鄭麗君，當年所說的話猶言在耳。

「令人遺憾的是，掌握權力後完全不是這回事。」黃國昌坦言，到現在爲止，記者朋友問他這事情，真的不是不回答，是無從回答，「我回答問題的習慣是要有事實基礎，在野黨是連最基礎的資訊都沒有，在目前這樣黑箱談判的環境下，請各位見諒，我無從評論，因為毫無評論基礎」。

至於4100億特別條例，民眾黨團希望何時處理？黃國昌說，4100億的部分，其中相當大的部分是要處理中小企業、勞工、農漁民以及一般消費大眾、一般人民的經濟衝擊，這是特別條例主要目的，「在結果沒有出來前，真的不知道要在什麼基礎上有意義的討論這問題」。

「你問我什麼時候會處理？我只能夠說，對立法院而言，我們準備好了。」黃國昌強調，民眾黨團已準備好等行政部門什麼時候要提供給國會最基礎的資訊，沒有基本資訊的狀況下無從判斷、無從進行。