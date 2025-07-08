旭東太陽能浮台釀屏東海洋浩劫　黃國昌質疑：沒人要出來負責

記者陳家祥／台北報導

丹娜絲颱風肆虐南部地區，屏東佳冬、枋寮外海「旭東環保科技公司」光電案場太陽能浮台被吹成大批海廢。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，中央政府1億3500萬補助怎麼給的？找的2個獨董都是民進黨出來的門神，「當了獨董後第二個月，1億3500萬就決定要給了，給了1億3500萬後搞得屏東現在海岸一片浩劫，沒有人要出來負責任、沒有人要出來回應」。

▲民眾黨團「濫權羈押 迫害人權 修法刻不容緩」記者會，黨團總召黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）



黃國昌說，1億3500萬錢怎麼給的？裡面找的獨董2個都是民進黨出來的門神，一個當過農委會主委、屏東縣長，一個當過潘孟安的環保局長，結果當了獨董後第二個月，1億3500萬就決定要給了，給了1億3500萬後搞得屏東現在海岸一片浩劫，沒有人要出來負責任、沒有人要出來回應。

「之前這計劃到底怎麼准的？」黃國昌說，他向來習慣會看計劃內容，計劃內容到底是什麼東西要給你1億3500萬？做的東西講白了，就是海上太陽能板下面的浮筒。

黃國昌還說，昨天在直播也講了，本來計劃書在屏東縣政府有，結果不曉得什麼時候被下架，現在點進去頁面已經消失。但他說，請大家放心，他問政風格向來就事論事，一定繼續往下挖。

黃國昌也再次點名經濟部出來跟大家講清楚，怎麼電費一直漲，威脅納稅人要用納稅錢補貼，結果全部賺得盆滿鉢滿、吃得肥肥的，全部都綠友友，「這是人民為什麼憤怒，老實講現在發生在屏東的案子裡面，其實只是冰山一角，過去累積的案子一件又一件堆疊到現在」。