桃園退休女和「幣商」搭小黃　警一把拉下車壓制：他是車手

▲警方自計程車上一把揪出詐騙嫌犯林男，並自車內取出驗鈔機。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名60多歲黃姓女子加入虛擬貨幣投資群組，並攜帶123萬元退休金與「幣商」20歲的林姓車手，在超商面談投資虛擬貨幣相關事宜，恰巧為休假林姓員警聽到警覺有異，直接回報簡國峻所長後派員監控；林男因攜帶驗鈔機，怕在超商驗鈔太顯眼，遂帶著黃女搭計程車去別的地方繳款。監控人員見被害人搭車離去，立即通報警網攔截，當員警一把拉出林男時，黃女還一頭霧水，經員警解釋說明後才知被詐騙，幸好警方機警阻止才保住退休金。

昨（7）日14時30分許，桃園警察分局武陵派出所林姓員警休假前往桃園區安東街某超商購物時，聽到一旁林姓男子正在跟被害人黃姓女子大談虛擬貨幣投資，並要求被害人攜帶的123萬元款項交付給他投資，林員直覺有異立即通報所長簡國峻，所長立即指派便衣人員趕往監控。林嫌攜帶驗鈔機，怕在超商驗鈔太顯眼，帶著黃女搭計程車準備離開，要去別的地方繳款驗鈔。

▲被害人黃女還一頭霧水的被請下車，員警則說明此為假投資真詐騙。（圖／桃園警分局提供）

監控員警發現林男與被害人搭計程車離開，立即通報警網攔截，員警將林男一把從車內揪下來，黃女還一頭霧水，不知道發生什麼事。經瞭解，黃女加入投資群組，聽信｢幣商｣的誘導，想用退休金投資虛擬貨幣賺錢，透過員警勸說才知道已經陷入詐騙陷阱，幸好員警機警阻止，否則將血本無歸。全案依法移請偵辦。