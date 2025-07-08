勿心存僥倖！假車牌年增逾4倍　內埔警加強取締

▲內埔警方加強查緝違法。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

假車牌氾濫危害治安!內埔警分局積極查緝，並提醒民眾，使用偽造或變造車牌最高可處7萬2千元罰鍰，還可能觸犯刑法；若遭冒用號牌，應儘速申訴撤銷罰單。警方呼籲勿心存僥倖，以免觸法受罰。

經警政署研究分析，全國假車牌案件年增率高達464%，而假車牌氾濫與吊扣牌照、超速罰鍰提高有關；另發生在台南漁會理事長槍擊案，槍手車輛也是掛假牌，顯示假車牌也成為刑案掩護工具，可見使用偽造、變造號牌行駛之交通違規案件暴增趨勢，嚴重危害社會治安、交通。

內埔警提醒民眾，違反道路交通管理處罰條例規定，如「未領用牌照行駛」、「牌照吊扣期間行駛」、「已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛」、「牌照業經繳銷、報停、吊銷、註銷，無牌照仍行駛」、「報廢登記之汽車仍行駛」、「號牌遺失不報請公路主管機關補發，經舉發後仍不辦理而行駛」等，採最高罰鍰3萬6千元；另「使用偽造、變造或矇領之牌照」，採最高罰鍰加倍為7萬2千元。

內埔警提醒鄉親，您的愛車號牌如遭冒用，請在收到違規罰單後，立即向原舉發機關或處罰機關提出申訴，經查證屬實會撤銷罰單，亦將全力查緝偽冒車牌者。另偽變造車牌除違反道路交通管理處罰條例外，並涉及觸犯刑法，請民眾勿以身試法。