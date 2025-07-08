南鯤鯓代天府「檜木牌樓倒塌」　民俗專家警告：這些人小心了

記者唐詠絮／台南報導

丹娜絲颱風6日深夜重創南台灣，不僅造成嚴重災情，更讓台南「南鯤鯓代天府」具有42年歷史的國寶級木造牌樓應聲倒塌！這座全亞洲最大的「五門式木作大牌樓」，是由12根千年紅檜木打造，如今在颱風中毀於一旦，損失難以估計。民俗專家廖大乙解讀，這不僅是天災，更是上天對「騙子當道」的警示，呼籲世人要特別小心近期社會亂象。

▲南鯤鯓代天府牌樓倒塌。（圖／翻攝自臉書「免呸」）

▲民俗專家廖大乙說明南鯤鯓代天府牌樓倒塌。（圖／廖大乙提供）

丹娜絲6日晚間橫掃台南，帶來驚人災情，台南市區出現14級陣風，沿海更颳起16級強風，強降雨更導致多處嚴重淹水。位於北門區的國定古蹟「南鯤鯓代天府」慘遭重創，廟區水深及膝，更令人心痛的是，廟方1983年建造、使用千年紅檜木打造的「亞洲最大木作牌樓」竟被強風吹倒，整座橫躺泡在混濁的積水中，文化損失難以估計。

南鯤鯓代天府牌樓倒塌事件持續發酵，有眼尖網友翻出廟方今年大年初一抽出的國運籤，發現籤詩內容「一重江水一重山，誰知此去路又難」竟與這次災情驚人吻合！更讓人起雞皮疙瘩的是，籤註直接寫著「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，簡直就是這次颱風災情的真實寫照，引發網友瘋狂討論。

▲南鯤鯓代天府牌樓倒塌。（圖／翻攝自臉書「免呸」）

知名民俗專家廖大乙分析，這次牌樓倒塌並非偶然。他提到今年春節南鯤鯓代天府抽出的「國運籤」就已預示：「一重江水一重山，誰知此去路又難」，暗示今年運勢多舛。廖大乙認為，這次災難有三重警示，社會亂象，天理報應，及末日預言應驗。

▲南鯤鯓代天府牌樓倒塌。（圖／翻攝自臉書「免呸」）

廖大乙指出，近期詐騙案件猖獗，如豐原五口之家因被詐騙走上絕路，牌樓倒塌提醒世人「騙子當道」的嚴重性。作惡多端之人要小心，上天可能正在「清理門戶」；日本漫畫家龍樹諒預言的災難景象，似乎正在逐步實現，「牌樓倒了或許是神明要我們重新思考社會價值觀」，他呼籲世人要特別小心。

▲ 南鯤鯓代天府牌樓倒塌。（圖／翻攝自臉書「免呸」）