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川普貿易戰助攻　美財長：今年關稅收入有望「突破3000億美元」

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲貝森特預估美國關稅收入到2025年底可望突破3000億美元。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）推動的新一輪貿易關稅政策逐漸發酵，財政部長貝森特8日表示，截至目前，美國已從關稅收入中進帳約1000億美元（約新台幣3.26兆元），預估到2025年底可望突破3000億美元（約新台幣8.7兆元）。

根據《路透社》報導，貝森特（Scott Bessent）在白宮內閣會議上指出，川普在第二季大幅調整關稅結構後，才開始有大量收入進帳，包括針對所有進口品項普遍加徵10%稅率，以及鋼鐵、鋁與汽車稅率同步調高，「我們預期，到年底前總額可能會超過3000億美元。」

財政部一名發言人補充，3000億美元的目標是以2025年12月31日（也就是日曆年度的年底）為基準，而非美國政府的會計年度（9月30日截止）。

若關稅收入要如預期達標，代表下半年須大幅成長，並可能面臨更高與更廣泛的關稅實施。貝森特還指出，國會預算辦公室（CBO）先前預估未來10年內總關稅收入將達2.8兆美元，但他認為這樣的估算偏低。

財政部資料顯示，美國今年5月海關稅收達到228億美元，較去年同期的62億美元暴增近4倍，使得2025財政年度前8個月累計達861億美元；而2025年1月至5月總額也來到634億美元。

財政部預計將於11日公布6月預算報告，預期會再看到顯著增長。根據每日財政報表（Daily Treasury Statement），海關與消費稅合計收入截至6月30日已累積1220億美元。

川普日前也宣布，8月1日起將實施對等關稅，幾乎適用於所有貿易夥伴，並表示部分國家仍有3週談判空間，「真正的大筆收入會從8月1日開始進來，寄出的通知信已經說明得很清楚。」

同場會議中，川普也宣布對銅進口課徵50%關稅，並預告半導體與藥品進口也將面臨新一波加徵稅率。

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