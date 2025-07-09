關稅大限剩3周！南韓「打出1王牌」與美協商　力爭雙贏結果

▲南韓總統李在明剛上任就面臨關稅危機。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

美國川普政府7日宣布新關稅制度將延後至8月1日實施，也為各國再爭取到3周的談判時間。面對這項壓力，南韓政府決定打出「製造業復興夥伴關係」這張王牌，強化兩國在產業與技術層面的合作，爭取調降關稅。

根據《中央日報》報導，南韓產業通商資源部指出，通商交涉本部長呂翰九在美方7日發出關稅公告後，立即與美國商務部長盧特尼克會面交涉。席間，呂翰九向美方強調，南韓不只是老盟友，更是可被信賴的「特別夥伴」，因為南韓具備先進的產業、製造實力以及產業供應鏈優勢，有助美方重建製造業基礎。

呂翰九也呼籲，美方追求的貿易平衡可以透過加強製造業合作來達成，而若想讓雙邊製造業的合作順利推進，必須同時檢討關稅措施，包括汽車、鋼鐵等項目的稅率是否合理，也該一併納入考量。

雖然南韓將加強兩國產業與技術支援視為交涉王牌，並企圖藉此增加美國的印象，但是美方所要求的非關稅壁壘、開放農產市場等條件想要實際推行其實並不容易。

事實上，美國對於《網路平台法》、徵收網路使用費以及高精度地圖出口等南韓的「數位化壁壘」感到不滿。近期已有43名美國國會議員聯名，要求南韓政府解決《網路平台法》所產生的數位貿易問題，但該法是新任總統李在明的重要政見之一，牽一髮則動全身。

在農業領域，美方希望南韓擴大開放30個月齡以上的美國產牛肉、稻米與蘋果等產品進口，但農民反彈聲浪恐難忽視。南韓政府也曾考慮擴大進口美國液化天然氣（LNG），但美方更想拉南韓加入高風險的阿拉斯加能源投資案，雙方分歧仍在。

高麗大學國際研究所名譽教授朴成勳（パクソンフン，音譯）認為，南韓應該利用造船、半導體等高端產業作為談判籌碼。美方2026年預計投入300億美元（約新台幣9726億元）的國防預算進行軍艦建造，因此如果主打造船，也能大大吸引美方意願。

呂翰九強調，雖然已爭取到3周緩和時間，但談判時間仍然緊迫，將持續加速推進協商，爭取雙贏。他預計9日再與盧特尼克會面，希望儘快找出雙方都能接受的解決方案。