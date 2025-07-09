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關稅談判好消息！吳思瑤：持續爭取雙方談判　盼大家信賴政府準備

▲▼民進黨立委吳思瑤受訪。（圖／攝影中心攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

對等關稅議題備受矚目，美國總統川普近期陸續寄出通知信，昨已宣布14國新對等關稅稅率，稅率從25%到40%都有，而台灣不在此次名單中。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（9日）表示，台灣好消息是持續爭取，雙方均有意願、高度且持續正向的談判下去，但無法鬆懈，絕對要全力以赴，最終時候大家就是彼此加油，相信台灣底氣，也信賴政府準備。

針對美方陸續公布關稅，鄰近國家日、韓數字沒有談到很好，是否擔心接下來台灣的數字不樂觀，會對罷免造成決定性影響？民進黨團幹事長吳思瑤上午受訪表示，昨天公布的這一批，就美方釋出的訊息，是相對在談判進展沒有那麼順利，也是雙方認為似乎沒必要談下去，所以會選擇第一波公布25%到40%相對比較高的關稅。

吳思瑤說，好消息是台灣持續爭取到雙方都有意願，台美雙方都高度意願、持續正向的談判下去，這對台灣來講是good news，「但是我們隨時都沒辦法鬆懈」，畢竟可操之在我的部分，絕對要做足準備，全力以赴。

吳思瑤認為，既然是談判，就也有難以操之在我的客觀條件，要給談判團隊最強的奧援，也呼籲朝野給國家最強後盾，最終時候就是彼此加油，相信台灣底氣，也信賴政府的準備。

至於什麼時候會有具體結果？吳思瑤表示，「我們也都還在等待」，畢竟雙方還在磋商中，盼大家成為談判團隊最強後盾。她也提到，總統宣示絕對會在捍衛國家利益、國家產業發展競爭及糧食安全、國民健康四面向，交付給談判團隊非常重要核心任務，給予最大支持，靜候正向結果。

民進黨立委賴瑞隆受訪時則說，談判進行中，事實上台美間存在貿易逆差部分，確實是台灣必須面對的，這部分政府全力以赴。如果讓得夠多，人民有些產業就受創；如果溝通不順利、關稅過高，對某些產業也會造成影響，相信這確實是相當不容易的談判，不過政府還要是全力以赴。

賴瑞隆說，全世界、每個國家都面對同樣問題，一方面希望對國內產業做好的保護，一方面希望關稅不要過高，避免影響到產業出口，這部分台灣跟全世界各國政府一樣態度，會全力以赴、全力爭取對台灣最有利條件，希望國人更多支持。

賴瑞隆也呼籲，朝野不要刻意攻擊跟抹黑，怎麼樣談如果在野黨都有意見，顯然並不是理性思考，讓步過多，罵對產業影響，關稅談不夠好，又罵對另一個產業影響，怎樣都有道理的話，這不是好處理方式，大家都期盼有圓滿結果。

賴瑞隆認為，大家知道現在美國、川普狀態不是那麼容易處理，希望大家團結一致支持政府。當家當然要把事情做好，但應該思考，在這個狀況，當家遇到相當大困難，大家應該團結一致支持政府，支持談判官員談判結果、兼顧產業發展結果，不要讓產業、工業受創，平衡點政府會全力做到，希望國人給予更多支持，在野黨不要惡意攻擊，團結爭取美國最好條件。

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