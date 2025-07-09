「最長」漢光實兵登場！動員2.2萬後備　演練灰帶應處、海馬士加入

▲海馬士多管火箭彈連將參與漢光41號實兵演練。（資料照／記者許權毅攝）

記者蘇晏男／台北報導

「漢光41號演習」實兵演練今（9日）至18日登場，按規劃進行實兵、實地、實時、實裝及「不劇透」的實戰化演練。本次演練除新增灰色地帶應處演練外，上週甫成軍的海馬士（HIMARS）多管火箭彈連也將參與；另外，這次漢光動員約2.2萬名後備軍人，其中陸軍步兵206旅更是「全旅動員」。

漢光實兵演練過往多為期5天4夜，今年則改為10天9夜，被外界稱為「史上最長」。國防部表示，此次演習想定規劃自灰色地帶襲擾起，區分「平戰轉換及備戰部署」、「聯合反登陸」、「濱海暨灘岸戰鬥」、「縱深防禦」、「持久作戰」等作戰階段；其中在持久作戰方面，將進行「2025城鎮韌性（防空）演習」，演練關鍵基礎設施防護、防空疏散避難、戰災搶救、戰傷救護及災民收容等重要課目，提升整體社會防衛韌性。

有關2025城鎮韌性（防空）演習，國防部說明，時間訂於7月15日至18日採「分區異時」方式，依中部、南部、北部、東部及外（離）島地區的順序實施演練；各地區於演習當日下午1時半至下午2時（東部及外、離島於上午10時至10時半）實施警報發放、疏散避難及交通管制；防空警報解除後，接續由地方政府及參演的民防團隊實施「救濟站」、「急救站」及災害救援等演練

針對漢光41號實兵演練的演練重點，國防部指出，奠基於漢光40號演習實兵演練所獲經驗，除持續檢視去中心化運作、整體後勤支援、連續及聯動原則、交戰規則等項，並強化下列重點課題演練：「臨機快速決策程序」、「強化聯合行動同步效能」、「建構分散備援韌性」、「模擬實戰場景演練」、「提升動員戰力恢復效能」、「軍民整合協調運作」、「軍事行動授權機制」、「法律支援軍事行動」。

在提升動員戰力恢復效能部分，國防部說，今年「同心35號」演習結合實兵演練期程，各編實、擴編動員部隊均實施14日教育召集，日期為7月5日至18日，並區分守備及後備等類型動員部隊，務實檢測後備戰力恢復時長，其中將以步兵206旅為主體，驗證旅級部隊動員效能。

至於漢光實兵演練時程規劃上，軍方指出，7月9日至12日，在敵軍可能行動方面，設定中高強度灰色地帶襲擾，以及針對性軍演，建立反介入、區域拒止態勢，而國軍要進行應處作為，包括立即戰備操演、提升加強戒備、戰略溝通，以及資訊防護；同時在部署部分，也要開始實施動員、阻絕與雷區設置、物資分散囤儲，還有重要目標防護等。

接著，7月13日，敵方進行聯合火力打擊，主要攻擊關鍵基礎設施、癱瘓指管運作，以及開始執行登陸作戰，針對機場、港口、灘頭等要域進行打擊。在我方作為上，則是執行聯合反登陸，包括電磁頻譜作戰、空中與飛彈防護、遠距精準打擊，以及海空兵力海上聯合打擊。

而7月14日至18日，敵方則開始在島上作戰，兩棲船團前往預定的海灘登陸，並建立灘頭堡，持續攻擊港口、機場，以及持續擴大作戰縱深。在國軍因應上，則是濱海灘岸戰鬥，進行濱海打擊、反空機降作戰，還有縱深防禦的持久作戰，強化軍民整合作為。

值得關注的是，海馬士多管火箭彈連成軍將首度參與漢光實兵演練；同時，軍方也會檢視陸射劍二、拖式2B飛彈與各型無人機等新式裝備作戰運用實際作為。另外，台灣對美採購、號稱「地表最強戰車」的M1A2T戰車，軍方規劃10日在新竹坑子口訓場實施120公厘戰車砲實彈射擊，不過並未實際投入漢光演訓。