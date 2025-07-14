中共侵台時機早曝光！　林楚茵：漢光非劇本是未來台灣恐面臨狀況

▲民進黨立委林楚茵指出，中共早就放話，侵台的最佳時機就是颱風來襲前後。（資料照／記者劉昌松攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國官方軍事雜誌《艦船知識》今年5月明確指出，台灣一旦電力、水源、交通、網路系統連鎖崩潰，全島將被癱瘓，不戰而勝，還點名進攻時機是「夏季颱風前」。民進黨立委林楚茵今（14日）直言，中共早就放話，侵台的最佳時機就是颱風來襲前後，今年漢光演習就是「複合式戰爭」真實情境，是未來台灣恐面臨的狀況。

林楚茵今日表示，中共早就放話，侵台的最佳時機就是颱風來襲前後。國軍每逢漢光遇颱風得邊演練邊救災，像今年北部演習，南部又要救災又要演訓，這就是「複合式戰爭」的真實情境，漢光絕不是劇本是未來台灣恐面臨的狀況！

林楚茵指出，今年5月，中國官方軍事雜誌《艦船知識》明確指出，「台灣一旦電力、水源、交通、網路系統連鎖崩潰，全島將被癱瘓，不戰而勝。」還點名進攻時機是「夏季颱風前」！

結果呢？林楚茵說，中共在對岸排兵布陣，藍白卻在立院大刪大凍各種關鍵預算，包括國防業務費、軍備預算、全民防衛動員經費，還硬擋台電1000億撥補，讓電力韌性破口越來越大。

林楚茵痛批，國民黨嘴巴喊挺國軍，實際卻砍預算、凍重要的國防自主經費。要國軍出任務卻不給裝備，只會加薪大撒幣，這叫挺國軍？藍白這種「自廢武功式挺國軍」、「要馬兒跑又要馬兒不吃草」，根本是超級慣老闆，種種作為都是歡迎境外敵對勢力入侵，完全幫中共開大門的吳三桂。