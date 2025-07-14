憲兵漢光運用北捷行兵力、物資轉用　「人攜式刺針飛彈」加入演練

記者蘇晏男／台北報導

國軍「漢光41號演習」實兵演練今（14日）起進入「島上作戰」的第三階段，憲兵指揮部凌晨與陸軍三支部、台北市府、台北捷運公司等單位合作，運用捷運板南線等地下化設施演練兵力、物資轉用的科目；另外，美軍軍援的「FIM-92肩射型（人攜式）刺針防空飛彈，昨下午透過「官洩」亮相後，也加入此次憲兵演練。

▲漢光41號演習實兵演練Day6，憲兵運用台北捷運演練兵力、物資轉用。（圖／軍聞社提供，下同）

漢光41號演習實兵演練自9日起至18日止，根據國軍規劃分為三階段，其中14日起至18日為第三階段，演練科目包括島上作戰，模擬敵軍兩棲船團在預定海灘實施登錄，國軍以「濱海打擊」、「反空、機降作戰」、「要域火殲」應處。

北捷深夜收班後重新開啟善導寺與龍山寺站，官兵在南港一帶運用堆高機等機具搬運物資；負責戍守中樞的憲兵指揮部官兵，則自善導寺站搭乘專車移動到龍山寺後就戰術位置，並在萬華街頭演練城鎮戰，而官兵使用的武器包括步槍、機槍、FIM-92肩射型（人攜式）刺針防空飛彈等。

憲兵指揮部表示，此次實戰化訓練主要驗證軍民整合機制，運用地下化設施調整各項資源部署作為，增進戰場存活韌性。

國軍2017年、2019年共編約133億7523萬元新台幣預算，向美共採購500枚FIM-92肩射型（人攜式）刺針防空飛彈、178套發射器，但一再延宕，而根據5月的陸軍司令報告書，上述500枚飛彈預計今年全數交裝。而國防部昨在照片中首次公開該武器，但他們補充，各部隊所使用的人攜式刺針飛彈，是透過軍援管道獲得的裝備，惟有關裝備數量、配賦單位以及向美採購的部分，沒有說明。

▼憲兵持FIM-92肩射型（人攜式）刺針防空飛彈。（圖／軍聞社提供）