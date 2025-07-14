新制教召操爆！他曝「全副武裝沒人倒」：誰說國軍不能打仗

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

「資工心理人的理財探吉筆記」日前參加新制教召，在臉書分享第八天訓練實況，從小隊掩護推進、戰傷救護、限制空間戰鬥，到首次在校園內配發空包彈演練開槍，強度之高讓他直呼，「誰說國軍天氣太熱無法打仗？建議來一次搜索排教召！」

他形容上午從頭到尾都在高溫太陽下持續演練，「搜索排的大家流汗流到爆，每個人都很認真，全副武裝加抗彈板、防毒面具、急救包一直操，卻沒一個人倒下。」整排士兵在指揮下反覆操作「推進、掩護、射擊」、「中彈、掩護、救護、後送」等戰術動作，讓他大讚士氣高漲，「弟兄說看到排長跟排副都這麼認真，我們也得認真。」

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他也讚許長官的制度改革，「這次演練每人都配發空包彈，不用再一邊撿彈殼、彈匣影響訓練節奏，有遺失的營長會簽名負責。」訓練後中午吃的是竹山香筍控肉飯的野戰餐盒，「有附兩顆滷蛋，這餐我覺得蠻好吃的。」

他補充，午睡也要抱槍，全日全副武裝不可離身。「這才是訓練！我跑了一個早上，兩罐1500cc的水都喝光了，汗流到內褲都濕。」最後直言，「誰說國軍熱不能打仗？來試試這種訓練再說！」

貼文引來大批網友力挺，「看了我都想自願教召了」、「終於感覺國軍進步了」、「給好裝備、好制度，弟兄自然打得起來」、「撿彈匣那套真的該改，實戰哪有人會撿」、「這才是真男人的浪漫」、「這天氣全副武裝還能撐，太硬了」、「訓練進化真的看得見，向戰士們致敬。」