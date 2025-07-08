強烈雷雨帶移動了！繼彰化慘淹　專家示警「2縣市」：請提高警覺

▲專家表示，強烈雷雨帶正往雲林、南投移動中，這2地要留意致災性的劇烈降雨發生。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

圖文／CTWANT

受強烈雷雨帶影響，彰化地區今（8）日出現非常猛烈的雨勢，降雨量呈現「紫爆」，當地多個測站時雨量破200毫米，導致淹水嚴重。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前強烈雷雨帶正往雲林、南投移動中，請留意致災性的劇烈降雨發生，彰化地區雨勢持續，請提高警覺。

中央氣象署今天針對中南部9縣市發布豪雨特報，其中彰化縣有局部豪雨或大豪雨。根據統計，午夜0時至下午2時止，全台降雨量前100名的測站中，彰化縣就包攬了前25名，其中福興鄉更以349毫米雨量奪下全國冠軍，目前彰化多區已傳出淹水災情。

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」中午指出，目前強烈雷雨帶正往雲林、南投移動中，當地大雨持續中，請留意致災性的劇烈降雨發生。至於彰化地區，現在雨勢正逐漸緩和中，但仍提醒民眾提高警覺。

氣象屬說明，明天至週五（9日至11日）低壓帶持續影響，臺灣附近水氣偏多，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率。週六（12日）開始，環境風場為西南風或偏南風，臺灣附近水氣稍減，迎風面的南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

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