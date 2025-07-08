　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

強烈雷雨帶移動了！繼彰化慘淹　專家示警「2縣市」：請提高警覺

專家表示，目前強烈雷雨帶正往雲林、南投移動中，請留意致災性的劇烈降雨發生。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲專家表示，強烈雷雨帶正往雲林、南投移動中，這2地要留意致災性的劇烈降雨發生。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

圖文／CTWANT

受強烈雷雨帶影響，彰化地區今（8）日出現非常猛烈的雨勢，降雨量呈現「紫爆」，當地多個測站時雨量破200毫米，導致淹水嚴重。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前強烈雷雨帶正往雲林、南投移動中，請留意致災性的劇烈降雨發生，彰化地區雨勢持續，請提高警覺。

中央氣象署今天針對中南部9縣市發布豪雨特報，其中彰化縣有局部豪雨或大豪雨。根據統計，午夜0時至下午2時止，全台降雨量前100名的測站中，彰化縣就包攬了前25名，其中福興鄉更以349毫米雨量奪下全國冠軍，目前彰化多區已傳出淹水災情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」中午指出，目前強烈雷雨帶正往雲林、南投移動中，當地大雨持續中，請留意致災性的劇烈降雨發生。至於彰化地區，現在雨勢正逐漸緩和中，但仍提醒民眾提高警覺。

氣象屬說明，明天至週五（9日至11日）低壓帶持續影響，臺灣附近水氣偏多，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率。週六（12日）開始，環境風場為西南風或偏南風，臺灣附近水氣稍減，迎風面的南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

延伸閱讀
狠殺妻與小姨子冷血男吃軟飯十多年　親友痛斥：要吃不討賺
南鯤鯓牌樓被吹垮！他翻代天府「國運籤」驚呼預言成真：王爺的籤詩非常靈
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 3 4000 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／警消救人翻船！4人命危
證人「心生恐懼」被催簽名！檢方不滿...柯文哲笑到抖肩
1刀刺穿小姨子頸動脈！家暴男「要讓姊姊眼睜睜看妹妹死」
抓到了！爬籃框全裸跳水　24歲刺青男：好玩
彰化上空閃電「2小時狂炸3萬次」　肉眼可見逾5800次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家暴男砍殺妻子姊妹　他求問「路上遇到怎麼辦？」網曝1招

快訊／金廈海域風浪過大！金門縣宣布小三通雙向暫停航

魅力爆棚卻總是單身！這「3星座」感情路比升級打怪還難

中南部明後天持續豪雨警戒　10天後可能有颱風

產後憂鬱不是靠「老公＆爸媽」就能撐過　429位產婦的「調查報告」揭開社會隱性風險

台鐵「林內=二水」搶通單線行車　誤點逾2小時可免費再搭一次

彰化上空閃電「2小時狂炸3萬次」　肉眼可見逾5800次

台灣天籟國際發光！臺北復興中學合唱團勇奪2025歐洲合唱大賽國際金獎

宜蘭高鐵環評明續審　鐵道局開「釐清專區」：直鐵要燒2220億元

強烈雷雨帶移動了！繼彰化慘淹　專家示警「2縣市」：請提高警覺

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

【一片白茫茫】嘉義下瀑布雨！超強三角錐屹立不搖

【10級↑強風威力】丹娜絲「腰斬」大潤發招牌！瞬間爆炸火光四濺

BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻

【客運變海盜船】路上狂搖3hrs！ 風雨中南下司機神操作 #丹娜絲颱風

【可以嫁了吧！】颱風天見騎士倒車...男友秒衝去幫忙！ #丹娜絲颱風

家暴男砍殺妻子姊妹　他求問「路上遇到怎麼辦？」網曝1招

快訊／金廈海域風浪過大！金門縣宣布小三通雙向暫停航

魅力爆棚卻總是單身！這「3星座」感情路比升級打怪還難

中南部明後天持續豪雨警戒　10天後可能有颱風

產後憂鬱不是靠「老公＆爸媽」就能撐過　429位產婦的「調查報告」揭開社會隱性風險

台鐵「林內=二水」搶通單線行車　誤點逾2小時可免費再搭一次

彰化上空閃電「2小時狂炸3萬次」　肉眼可見逾5800次

台灣天籟國際發光！臺北復興中學合唱團勇奪2025歐洲合唱大賽國際金獎

宜蘭高鐵環評明續審　鐵道局開「釐清專區」：直鐵要燒2220億元

強烈雷雨帶移動了！繼彰化慘淹　專家示警「2縣市」：請提高警覺

家暴男砍殺妻子姊妹　他求問「路上遇到怎麼辦？」網曝1招

快訊／金廈海域風浪過大！金門縣宣布小三通雙向暫停航

日防災專家來花蓮取經　中繼屋與複合式防災教育印象深刻　

《我的英雄學院》全新遊戲！3對3解放「個性」邁向最終決戰

京華城案證人想確認筆錄被催促　廉政署急澄清：絕無疲勞訊問

魅力爆棚卻總是單身！這「3星座」感情路比升級打怪還難

中南部明後天持續豪雨警戒　10天後可能有颱風

樺晟櫃買下市申復遭駁回　公司：委任律師研擬救濟途徑

快訊／汐止河床驚見女子墜落命危　送醫搶救中

快訊／廣興橋溺水救人「遇水庫洩洪翻船」！　1民眾、3警消命危

【10級↑強風威力】丹娜絲「腰斬」大潤發招牌！瞬間爆炸火光四濺

生活熱門新聞

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　網翻國運籤驚呆

最新預測！　有利颱風生成時間曝

仙塔律師の奢華生活　貼臉摟抱富商曝光

台大學霸AV女優　「真空」看大聯盟炸半球

嘉義縣停電到深夜卻要上班　縣長臉書沒被灌爆

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了

快訊／8級強風來了　8縣市豪大雨「還要下4天」

李珠珢剪掉長髮！「俏麗短髮」造型曝

快訊／丹娜絲餘威　嘉義、台南、高雄今多區停止上班課

I’m donut?爆排隊亂象被罵翻！富錦樹發3聲明

10天後可能「颱風窩」再度建立　粉專：尺度更大

快訊／國家警報響！　豪雨特報擴大

南鯤鯓代天府「檜木牌樓倒塌」　民俗專家警告這些人

快訊／國家警報響！　大雷雨轟4縣市

更多熱門

相關新聞

鄧佳華2個月砸10萬養女友！「月入6萬」嗆追求者

鄧佳華2個月砸10萬養女友！「月入6萬」嗆追求者

以言行出格聞名的網紅鄧佳華，近期再度成為社群話題焦點。近日他高調在社群上宣布，與模特兒女友簡簡交往已達2個月，並頻頻透過社群平台放閃，聲稱已規劃與對方結婚生子，共築愛巢，引發網友熱議。

命理師點名4星座「肯拚就能賺」

命理師點名4星座「肯拚就能賺」

港人來台「抽中5000元消費金」！留超商請吃早餐

港人來台「抽中5000元消費金」！留超商請吃早餐

羅家英罹癌不化療　妻尊重決定

羅家英罹癌不化療　妻尊重決定

南鯤鯓代天府「檜木牌樓倒塌」　民俗專家警告這些人

南鯤鯓代天府「檜木牌樓倒塌」　民俗專家警告這些人

關鍵字：

台灣颱風論壇周刊王

讀者迴響

熱門新聞

遭殺張姓女子是診所護理師李進良後事幫忙到底

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔

快訊／土城姊妹父現身相驗　哭到癱軟：一次帶走我兩個女兒

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　網翻國運籤驚呆

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

才剛變性就來台！「泰國林韋君」賣淫7天被逮

仙塔律師「空軍男友」一次送一年份精品　爆貼臉富商

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

妹妹剛結婚遭當街殘殺　乾媽嘆：姊妹倆都很乖…

最新預測！　有利颱風生成時間曝

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

仙塔律師の奢華生活　貼臉摟抱富商曝光

快訊／川普再宣布12國關稅「最高40%」

台大學霸AV女優　「真空」看大聯盟炸半球

嘉義縣停電到深夜卻要上班　縣長臉書沒被灌爆

更多

最夯影音

更多

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面