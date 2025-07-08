鄧佳華2個月砸10萬養女友！「月入6萬」嗆追求者：連我一半都不到

▲鄧佳華與模特兒女友簡簡愛得高調。（圖／鄧佳華臉書）

圖文／CTWANT

以言行出格聞名的網紅鄧佳華，近期再度成為社群話題焦點。近日他高調在社群上宣布，與模特兒女友簡簡交往已達2個月，並頻頻透過社群平台放閃，聲稱已規劃與對方結婚生子，共築愛巢，引發網友熱議。

鄧佳華近日發文指出，簡簡過去曾被一位從事保險業的男子追求，但他認為對方收入不高，「連我的一半都不到」，難以提供穩定生活保障。他直言，自己每月收入達6萬元，才是真正配得上簡簡，能讓簡簡過好日子的人，「簡簡不是隨便誰都能擁有的。」並隔空嗆對方「現實擺在眼前，差距太大，別自取其辱，沒這種經濟條件，還敢來爭？」

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針對與簡簡交往的經濟付出，鄧佳華進一步透露，兩人交往短短兩個月，總支出已逼近新台幣10萬元，直言「持續為了我的女朋友付出」。他指出，與模特兒交往，每月開銷至少需1萬元，「沒有本事的男人最好不要交模特兒」，建議無經濟能力者應考慮交往「一般女生」，只需要每個月支出5000元。

此外，他也列舉過去戀愛期間曾送給幾位女生的禮物，包括送給宥芯一隻拉布布、送米拉一隻彩虹熊加上1000元現金。而現任女友簡簡，則享有高級餐廳美食、各式髮廊護理、美髮服務、住宿與交通補助等照顧，更包了一個1萬元紅包給對方。

鄧佳華強調，在這段關係中他完全負擔所有開銷，並表示自己無法接受所謂「AA制」的觀念。他語氣堅定地說：「說什麼AA制都是蠢話，都是我出錢，我不可能讓我女朋友出錢。」

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