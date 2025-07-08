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港人來台「抽中5000元消費金」！留超商「請吃早餐」：感謝台人友善

港人來台將抽中的消費金留超商。（示意圖／報系資料照）

▲港人用入境時抽中的消費金，留在超商請台灣人吃早餐。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

為吸引國外人來台旅遊，交通部觀光署推出消費金抽獎活動。近日就有一名香港人到台灣旅遊時，幸運抽中5000元消費金，他決定將獎金留在台灣的便利商店，請「有緣人」吃早餐。對此，有網友笑喊幸運得到「免費早餐」了，於是拍下照片分享到社群平台。消息曝光後，迅速引起港台網友關注，不少網友留言大讚該名香港人「善的循環」、「非常有愛」。

一名網友近日在Threads發文表示，「今天早上的奇遇，突然獲得免費早餐」，並附上一張照片。照片中可見1張放置於連鎖超商7-ELEVEN的手寫公告牌及1個印有「遊台灣金福氣」的信封。

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寫下文字的香港人在公告牌表示，到台灣環島時抽中台灣觀光局的消費獎金，但因為也帶不走，因此決定在回香港當日，將獎金留在當地店家，請陌生人吃早餐，「感謝沿途我遇到的好人好事！感謝台灣人的友善！」最後署名為「環島人」。

（圖／翻攝自Threads）

▲告示的署名為「環島人」，日期則為2025年7月4日（圖／翻攝自Threads）

貼文一出引起港台網友熱議，不少網友留言大讚該名香港人大方分享的舉動，直言「善的循環」、「抽中金福氣沒用完，還捐出來人也太好」、「謝謝這位可愛的香港友人，祝福你平安幸福」、「這個真的超幸運！接續他的幸運的你也會繼續幸運下去」、「非常有愛耶，是小確幸的一天」，更有人笑說「好人！願一生上廁所都有衛生紙」。

觀光署為吸引海外旅客來台，推出抽獎形式的消費金計劃，只要自由行遊台並停留3天至90天者，即可登記參加抽獎，而相關計劃的截止日期為9月30日，中獎的自由行旅客可獲5000元消費金。

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