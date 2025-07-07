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南鯤鯓代天府「檜木牌樓倒塌」　民俗專家警告：這些人小心了

台南南鯤鯓代天府的雄偉牌樓被吹垮。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲南鯤鯓代天府擁有40多年歷史的檜木牌樓倒塌。（圖／翻攝自記者爆料網）

圖文／CTWANT

颱風「丹娜絲」昨（6日）晚間11時許自嘉義布袋登陸，創下1905年以來的百年紀錄，其挾帶的16級陣風導致多地傳出災情，其中高鐵一度電力中斷無法行駛，就連台南南鯤鯓代天府的雄偉牌樓也被吹垮。對此，民俗專家廖大乙解讀，這次南鯤鯓代天府牌樓倒塌有「警示」意涵，提醒作惡多端的人要小心了。

廖大乙接受《三立新聞網》訪問時表示，今年春節南鯤鯓代天府抽出國運籤，籤詩全文為「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」，當時被認為是下籤、下下籤，如今丹娜絲颱風為中南部地區帶來嚴重災情，也代表天威難測，而牌樓倒塌則意味著小鬼在挑戰神明的威信。

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廖大乙提到，這次牌樓不敵風災倒塌，背後也有一番「警示」意涵，就像如今騙子當道，不少善良老百姓的身家、性命、財產因此蒙受損失，例如日本漫畫家龍樹諒的末日預言、豐原1家5口受騙走上絕路等，同時也警告作惡多端的邪惡之人必遭報應。

據南鯤鯓代天府廟方透露，入口的牌樓已有40年歷史，當時請來國寶級大師王錦木操刀打造，用了12根千年檜木支撐，在當年1根就價值400、500萬元，現在市值早已飆升數倍，達到2000、3000萬元的天價，由於牌樓是以古老工法建造，基座很淺，這次不敵丹娜絲颱風倒塌，損失難以估計。

廟方表示，待天氣穩定後，會請專業單位到場評估，如果有機會，一定會盡力修復文化史蹟，並承諾會採用最新建築工法重建，以確保安全性。南鯤鯓代天府廟體曾被內政部核定為國家二級古蹟，後成為國定古蹟，亦是臺南「八景八勝三園」之一，為台61線、台84線、臺17線臺南段的重要旅遊景點。

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