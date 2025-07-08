夏季熱浪來臨帶動錢財運勢　4星座「肯拚就能賺」

▲財富。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

隨著時序進入到7月，天氣也逐漸炎熱起來。而塔羅牌老師艾菲爾在FB粉絲專頁發文表示，夏日的熱浪帶來了新的能量流動，而這股能量也預示著4個星座的「財根」將開始亮起。

艾菲爾老師解釋，談論財運時，不僅僅是帳戶數字的增加，更深層次地，是對物質世界的理解與運用能力開始轉換。過去可能在現實層面感受到的壓力或停滯，將在此刻迎來轉盈的契機。這是一個適合將理想落地、讓努力變現的時期，那些務實的規劃與不懈的耕耘，將會獲得豐厚的回報。

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艾菲爾老師表示，在未來45天，有4個星座將特別受到宇宙的眷顧，他們的現實面將逐漸明朗，財富之流也將開始順暢起來。而這四個星座分別是金牛、處女、魔羯與天秤。

金牛座：穩健累積，資產增值

金牛座的朋友在未來45天，你們的財運將呈現穩健且持續的成長趨勢，主要體現在資產的累積與增值。你們天生對金錢有著敏銳的嗅覺，並擅長長期規劃。這段時間，你們過去在投資、儲蓄或房產方面的謹慎佈局將開始見效，可能會有明顯的獲利。同時，你們對物質品質的追求，也可能促使你們找到更有價值的商品或服務，既提升生活品質，也可能在未來帶來意想不到的回報。這是一個適合重新審視個人財務報表，並進一步優化資產配置的好時機，確保每一分錢都花得有意義，並能帶來長期的成長。

處女座：精打細算，獲利提升

處女座的朋友在未來45天，你們的財運將因為你們精打細算的能力而顯著提升。你們對於細節的控制和對效率的追求，將在財務管理上發揮關鍵作用。這段時間，你們可能會更深入地分析日常開支，找到無效的浪費並加以削減，從而節省下不少開支。同時，你們在工作上的嚴謹與專業，也可能為你們帶來額外的收入機會，例如透過精準的分析報告贏得專案，或因為工作效率高而獲得獎金。這是一個讓你們的「小錢」積少成多，並將理性分析轉化為實質獲利的時期，讓你們的財富基礎更加穩固。

摩羯座：努力變現，事業開花

摩羯座的朋友在未來45天，你們的財運將主要來自於事業上的努力變現。你們向來腳踏實地，對目標有著堅定的毅力，過去的辛勤耕耘將在此刻開始收穫豐碩的果實。你們可能會在工作上獲得升遷、加薪的機會，或是因為完成重要專案而獲得可觀的獎金。對創業的摩羯座來說，這段時間也是業務量擴大、訂單增加的黃金期。你們的專業能力和責任感將被更多人看見，並為你們帶來實質的財富回報。這是一個讓你們感受到「一分耕耘，一分收穫」的時期，只要繼續堅持不懈，事業和財富都將達到新的高度。

天秤座：人脈生財，合作共贏

天秤座的朋友未來45天，你們的財運將主要得益於良好的人際關係與合作機會。你們天生擅長交際，善於平衡與協調，這些特質將在財務方面為你們開啟新的大門。這段時間，你們可能會透過朋友介紹獲得兼職機會，或是與夥伴共同開展新項目，實現資源整合，達到共贏的局面。這些合作不僅能帶來金錢上的利益，更可能為你們未來的財富之路打下堅實的人脈基礎。這是一個需要積極拓展社交圈，並且懂得借力使力的時期，讓人際關係成為你們財富成長的重要推手。

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