保護令對發狂的人沒用　律師籲「1事要快做」：家暴案才能減少

▲家暴男殘忍殺害妻子與小姨子。（圖／記者陳以昇攝）



記者施怡妏／綜合報導

新北市土城區7日發生駭人命案，46歲謝姓男子駕車猛撞妻子與小姨子，隨後持刀與棍棒瘋狂攻擊，手段相當凶殘，其實謝男日前才違反保護令遭送辦，新北檢以情節輕微請回，結果釀成血案。對此，律師呂秋遠表示，「對於毫無理性的加害者來說，保護令確實沒用」，增加社工人數、提高社工待遇，是最重要的。

呂秋遠在臉書發文，保護令有沒有用？這個問題就像法律有沒有用一樣。若以保護令的「法律效用」來說，能夠要求加害人不得靠近、通訊、進入住家或辦公場所，甚至可要求加害人搬出住所、支付費用等；呂秋遠指出，就法院的程序來看，法院依法已經核發保護令，如果是五月聲請，一個月內核發保護令，而且隔離訊問，「真的已經很快了。」

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針對檢方未聲押，呂秋遠解釋，當下只是口角衝突，並沒有後來發生的肢體衝突，又是第一次違反保護令的情形，依法難以成立羈押條件，法官駁回的機率很高，「如果違反保護令，不分輕重一律聲押，先不論是不是合理，重點是可能得要修法。」

▲謝男移送新北檢。（圖／記者陸運陞攝）



「對於毫無理性的加害者來說，保護令確實沒用，對於一個發狂的人來說，法律不在他的參考」，呂秋遠建議，增加社工人數、提高社工待遇，是最重要的。他提到，全國保護性社工總人數，「理論上」應該要有1985人，但是從未滿編，現在至少還差610人的空缺。

呂秋遠指出，家暴每年通報10餘萬人，聲請的人有3萬多人，法院每年核發的保護令，大約2萬件，也就是說，每位社工平均需負責90案以上，扣除文書與管理職，實際上要負擔的個案更多，「保護性社工太少、家暴太多，而且無法補足人力，是目前許多家暴案持續存在的原因之一。」

呂秋遠坦言，要全面杜絕這種悲劇，「保護令確實沒用」，畢竟社工數不足，就算做到一對一，也無法全天候保護。他建議，申請保護令之後，準備逃生裝備，「立刻遠離這個人」，辣椒水、防熊噴霧器隨時準備，換工作、換電話，改變自己的生活模式，讓自己消失在對方的視線與生活裡。

《ETtoday新聞雲》提醒：拒絕家庭暴力，請撥打110、113。