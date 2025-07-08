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為何保護令擋不住？　專家揭失效背後「3大關鍵原因」

日前發生的土城家暴男無視法令，持刀砍死妻子、小姨。保護令真的保不了命？專家揭藏在數據後的殘酷事實。（翻攝畫面）

▲日前發生的土城家暴男無視法令，持刀砍死妻子、小姨。保護令真的保不了命？專家揭藏在數據後的殘酷事實。（圖／翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

「不是保護令的錯！」新北市土城46歲謝姓男子疑不滿家庭糾紛，昨（7日）當街持刀砍死妻子與小姨子，引爆外界對「保護令失靈」的質疑。對此，家暴研究專家強調，保護令對多數案件仍具嚇阻力，但也點出3大「高風險特徵」，是少數施暴者會挑戰保護令的根本原因。

針對社會關切「保護令是否無用」，暨南大學家暴研究中心主任王珮玲指出，根據她帶領的團隊調查，針對203名家暴案件當事人的追蹤結果顯示，保護令對8成案件有明顯嚇阻效果，僅有約19%的行為人仍會再次施暴。

王珮玲強調，「請不要因為一件憾事，讓更多人對保護令失去信心，如果害怕求助，後果可能更嚴重。」

為何有人照砍不誤？對於少數會無視保護令、甚至演變成悲劇的個案，王珮玲也點出3大關鍵特徵

1. 有前科紀錄者：「刑法都不怕了，怎麼會怕家暴法？」

2. 精神或人格疾患：較無法理性應對壓力與衝突。

3. 控制欲極高者：常出現跟蹤、脅迫等脅迫控制行為

家暴揭露平均需等6.8年！臉書幸福照恐是偽裝。土城命案中，死者於今年5月才首次通報家暴，距離命案僅約2個月。是否代表家暴才剛開始？王珮玲提醒，被害人平均要歷經6.8年才會鼓起勇氣求助，過去未揭露的家暴，往往早已在暗處累積多年。

此外，嫌犯謝男在臉書頻頻曬出全家福，引發外界錯愕。王珮玲指出，這些「看起來幸福」的照片，可能只是包裝，家暴最可怕的，是它常常發生在最親密的關係裡。

對於本案是否牽涉制度疏漏？衛福部保護服務司司長張秀鴛表示，司法體系若對加害人進行強制處分、或羈押期滿準備釋放時，理論上會通知家防官、社工等單位，並協助防範風險。但她也坦言，是否「每一環節都落實到位」，仍需深究。

張秀鴛強調，台灣推行家暴防治業務至今已27年，制度仍持續從重大個案中記取教訓、優化流程，「我們始終將當事人安全放在第一位。」

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