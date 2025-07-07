保護令保不了命！13天後她被夫砍死妹陪葬　檢曝：出事沒人負責

▲新北市謝姓人夫當街殘忍殺害妻子與小姨子。（圖／記者陳以昇攝）
記者黃宥寧／台北報導
新北謝姓男子今（7）日持雙刀伏擊張姓妻子與小姨子，2人送醫不治。謝男日前才違反保護令遭送辦，新北檢以情節輕微請回，結果釀成血案，引發輿論撻伐：「保護令淪為廢紙嗎？」據統計，今年短短5個月，新北法院就受理高達2,069件保護令聲請，居全國之冠，張女才剛獲法院核發保護令13天，卻仍命喪丈夫之手，保護機制的實效再次遭到嚴厲質疑。
據了解，張女於5月間向法院聲請保護令，並於6月25日正式核發，禁止謝男接近。未料才生效13天，謝男6日疑回妻子住處搬東西時引發爭執，警方依違反保護令將他逮捕，移送新北地檢署。但檢方複訊後認定未達重大程度，未聲請羈押，讓謝男無保請回。
7日上午，謝男開車一路尾隨騎機車雙載的妻子與小姨子，行經土城明德路時突將車輛衝上前，當街撞倒2人後，隨即持刀猛砍。姊妹倆倒臥血泊中，現場留下大量血跡，畫面怵目驚心。行凶後，謝男駕車往南逃逸，原想躲回屏東老家，且途中還在臉書限時動態連發6則貼文，囂張曝光殺人過程。警方則同步通報各單位攔截圍捕，最終因被國道警方開著紅斑馬沿路尾隨，他自知難逃，途中下交流道前往彰化伸港派出所，進門時高喊：「我要投案！」警方立即將其逮捕。
謝男落網後情緒激動，供稱與妻子感情決裂後，因對方聲請保護令，導致無法再見到2名孩子，積怨難消。不過針對具體犯案動機，因謝男目前情緒仍不穩，警方仍在釐清相關事證，預計偵訊時間將超過晚間6點的夜間停止偵訊時限，因此先行「夜停」，預計將於明（8）日續行偵訊。
|法院
|新收件數
|核發件數
|臺灣臺北地方法院
|649
|260
|臺灣士林地方法院
|636
|381
|臺灣新北地方法院
|2,069
|1,133
|臺灣桃園地方法院
|1,264
|580
|臺灣新竹地方法院
|622
|398
|臺灣苗栗地方法院
|240
|134
|臺灣臺中地方法院
|2,018
|1,377
|臺灣彰化地方法院
|368
|195
|臺灣南投地方法院
|863
|620
|臺灣雲林地方法院
|399
|172
|臺灣嘉義地方法院
|391
|269
|臺灣臺南地方法院
|910
|455
|臺灣高雄少家法院
|1,454
|757
|臺灣屏東地方法院
|606
|369
|臺灣花蓮地方法院
|273
|150
|臺灣臺東地方法院
|214
|140
|臺灣澎湖地方法院
|49
|20
|福建金門地方法院
|38
|17
|合計
|13,577
|7,680
然而，根據司法院最新統計，2025年1至5月，全國保護令聲請件數（受害人或警察、社工、檢察官）向法院提出申請的件數）最多者為新北法院，達2,069件，蟬聯全台之冠，反映家暴通報與風險極高。如今又發生「法院才核發保護令、檢方就放人釀命案」的悲劇，不免讓人質疑制度是否淪為形式。
一名資深檢察官受訪坦言，實務中他對違反保護令的案件幾乎都會聲押，「因為放回去真的很恐怖。」但他也無奈表示，檢方能聲押，卻無法保證法院裁准，「每一關都有人判斷，出了事卻沒人負責。」
讀者迴響