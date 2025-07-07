保護令保不了命！13天後她被夫砍死妹陪葬　檢曝：出事沒人負責

▲新北市謝姓人夫當街殘忍殺害妻子與小姨子。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北謝姓男子今（7）日持雙刀伏擊張姓妻子與小姨子，2人送醫不治。謝男日前才違反保護令遭送辦，新北檢以情節輕微請回，結果釀成血案，引發輿論撻伐：「保護令淪為廢紙嗎？」據統計，今年短短5個月，新北法院就受理高達2,069件保護令聲請，居全國之冠，張女才剛獲法院核發保護令13天，卻仍命喪丈夫之手，保護機制的實效再次遭到嚴厲質疑。

據了解，張女於5月間向法院聲請保護令，並於6月25日正式核發，禁止謝男接近。未料才生效13天，謝男6日疑回妻子住處搬東西時引發爭執，警方依違反保護令將他逮捕，移送新北地檢署。但檢方複訊後認定未達重大程度，未聲請羈押，讓謝男無保請回。

7日上午，謝男開車一路尾隨騎機車雙載的妻子與小姨子，行經土城明德路時突將車輛衝上前，當街撞倒2人後，隨即持刀猛砍。姊妹倆倒臥血泊中，現場留下大量血跡，畫面怵目驚心。行凶後，謝男駕車往南逃逸，原想躲回屏東老家，且途中還在臉書限時動態連發6則貼文，囂張曝光殺人過程。警方則同步通報各單位攔截圍捕，最終因被國道警方開著紅斑馬沿路尾隨，他自知難逃，途中下交流道前往彰化伸港派出所，進門時高喊：「我要投案！」警方立即將其逮捕。

謝男落網後情緒激動，供稱與妻子感情決裂後，因對方聲請保護令，導致無法再見到2名孩子，積怨難消。不過針對具體犯案動機，因謝男目前情緒仍不穩，警方仍在釐清相關事證，預計偵訊時間將超過晚間6點的夜間停止偵訊時限，因此先行「夜停」，預計將於明（8）日續行偵訊。

各地方法院保護令新收與核發件數（2025年1-5月） 法院 新收件數 核發件數 臺灣臺北地方法院 649 260 臺灣士林地方法院 636 381 臺灣新北地方法院 2,069 1,133 臺灣桃園地方法院 1,264 580 臺灣新竹地方法院 622 398 臺灣苗栗地方法院 240 134 臺灣臺中地方法院 2,018 1,377 臺灣彰化地方法院 368 195 臺灣南投地方法院 863 620 臺灣雲林地方法院 399 172 臺灣嘉義地方法院 391 269 臺灣臺南地方法院 910 455 臺灣高雄少家法院 1,454 757 臺灣屏東地方法院 606 369 臺灣花蓮地方法院 273 150 臺灣臺東地方法院 214 140 臺灣澎湖地方法院 49 20 福建金門地方法院 38 17 合計 13,577 7,680

然而，根據司法院最新統計，2025年1至5月，全國保護令聲請件數（受害人或警察、社工、檢察官）向法院提出申請的件數）最多者為新北法院，達2,069件，蟬聯全台之冠，反映家暴通報與風險極高。如今又發生「法院才核發保護令、檢方就放人釀命案」的悲劇，不免讓人質疑制度是否淪為形式。

一名資深檢察官受訪坦言，實務中他對違反保護令的案件幾乎都會聲押，「因為放回去真的很恐怖。」但他也無奈表示，檢方能聲押，卻無法保證法院裁准，「每一關都有人判斷，出了事卻沒人負責。」