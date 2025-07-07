　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

保護令保不了命！13天後她被夫砍死妹陪葬　檢曝：出事沒人負責

▲▼ 土城家暴男殘忍殺害妻子與小姨子，稍早抵達土城分局。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北市謝姓人夫當街殘忍殺害妻子與小姨子。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北謝姓男子今（7）日持雙刀伏擊張姓妻子與小姨子，2人送醫不治。謝男日前才違反保護令遭送辦，新北檢以情節輕微請回，結果釀成血案，引發輿論撻伐：「保護令淪為廢紙嗎？」據統計，今年短短5個月，新北法院就受理高達2,069件保護令聲請，居全國之冠，張女才剛獲法院核發保護令13天，卻仍命喪丈夫之手，保護機制的實效再次遭到嚴厲質疑。

據了解，張女於5月間向法院聲請保護令，並於6月25日正式核發，禁止謝男接近。未料才生效13天，謝男6日疑回妻子住處搬東西時引發爭執，警方依違反保護令將他逮捕，移送新北地檢署。但檢方複訊後認定未達重大程度，未聲請羈押，讓謝男無保請回。

7日上午，謝男開車一路尾隨騎機車雙載的妻子與小姨子，行經土城明德路時突將車輛衝上前，當街撞倒2人後，隨即持刀猛砍。姊妹倆倒臥血泊中，現場留下大量血跡，畫面怵目驚心。行凶後，謝男駕車往南逃逸，原想躲回屏東老家，且途中還在臉書限時動態連發6則貼文，囂張曝光殺人過程。警方則同步通報各單位攔截圍捕，最終因被國道警方開著紅斑馬沿路尾隨，他自知難逃，途中下交流道前往彰化伸港派出所，進門時高喊：「我要投案！」警方立即將其逮捕。

謝男落網後情緒激動，供稱與妻子感情決裂後，因對方聲請保護令，導致無法再見到2名孩子，積怨難消。不過針對具體犯案動機，因謝男目前情緒仍不穩，警方仍在釐清相關事證，預計偵訊時間將超過晚間6點的夜間停止偵訊時限，因此先行「夜停」，預計將於明（8）日續行偵訊。

各地方法院保護令新收與核發件數（2025年1-5月）
法院 新收件數 核發件數
臺灣臺北地方法院 649 260
臺灣士林地方法院 636 381
臺灣新北地方法院 2,069 1,133
臺灣桃園地方法院 1,264 580
臺灣新竹地方法院 622 398
臺灣苗栗地方法院 240 134
臺灣臺中地方法院 2,018 1,377
臺灣彰化地方法院 368 195
臺灣南投地方法院 863 620
臺灣雲林地方法院 399 172
臺灣嘉義地方法院 391 269
臺灣臺南地方法院 910 455
臺灣高雄少家法院 1,454 757
臺灣屏東地方法院 606 369
臺灣花蓮地方法院 273 150
臺灣臺東地方法院 214 140
臺灣澎湖地方法院 49 20
福建金門地方法院 38 17
合計 13,577 7,680

然而，根據司法院最新統計，2025年1至5月，全國保護令聲請件數（受害人或警察、社工、檢察官）向法院提出申請的件數）最多者為新北法院，達2,069件，蟬聯全台之冠，反映家暴通報與風險極高。如今又發生「法院才核發保護令、檢方就放人釀命案」的悲劇，不免讓人質疑制度是否淪為形式。

一名資深檢察官受訪坦言，實務中他對違反保護令的案件幾乎都會聲押，「因為放回去真的很恐怖。」但他也無奈表示，檢方能聲押，卻無法保證法院裁准，「每一關都有人判斷，出了事卻沒人負責。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／可以回台灣了！5000旅客困金門　首批班機18:50起
YTR Judy公布收入！　揭外國網紅在台發展「須年收8位數
快訊／丹娜絲遠離「全台26萬戶」仍停電中　台電曝最新情況
快訊／高雄「3個里」8日停班停課
保護令保不了命！13天後她被夫砍死妹陪葬　檢曝：出事沒人負責
台銀人壽副總陳宏傑逝世　公司證實了
丹娜絲颱風創2紀錄　台南測站「13級陣風」史上第3高
謝男當街殺妻、小姨子！　新北檢轟「殘忍惡劣」：從重追訴
才與妻在板橋開庭！謝男一路尾隨…當街殺姊妹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保護令保不了命！13天後她被夫砍死妹陪葬　檢曝：出事沒人負責

台61線轎車自撞翻覆！駕駛恍神釀禍自行爬出　匝道口一度封閉

土城家暴男當街殺妻、小姨子！　新北檢轟「殘忍惡劣」：從重追訴

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後山壁崩塌變黃河　現場慘況曝

丹娜絲強襲南台灣！災後清理「4大地雷」曝光　赤腳恐染致命病

上午才與妻在板橋開庭！家暴男疑一路尾隨…1.5hrs後當街狠殺姊妹

古坑「綠色隧道」多棵大型芒果樹被吹倒　國軍弟兄出動救援

恐怖畫面曝！丹娜絲吹垮台南廢棄鴿舍　一半懸在4樓頂心驚驚

找泰國妹性交易！完事後亮證件索回2千元　宜蘭劣警判2年半

快訊／丹娜絲才走高雄驚傳落海　男漂高雄展覽館後海域遭溺斃

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

保護令保不了命！13天後她被夫砍死妹陪葬　檢曝：出事沒人負責

台61線轎車自撞翻覆！駕駛恍神釀禍自行爬出　匝道口一度封閉

土城家暴男當街殺妻、小姨子！　新北檢轟「殘忍惡劣」：從重追訴

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後山壁崩塌變黃河　現場慘況曝

丹娜絲強襲南台灣！災後清理「4大地雷」曝光　赤腳恐染致命病

上午才與妻在板橋開庭！家暴男疑一路尾隨…1.5hrs後當街狠殺姊妹

古坑「綠色隧道」多棵大型芒果樹被吹倒　國軍弟兄出動救援

恐怖畫面曝！丹娜絲吹垮台南廢棄鴿舍　一半懸在4樓頂心驚驚

找泰國妹性交易！完事後亮證件索回2千元　宜蘭劣警判2年半

快訊／丹娜絲才走高雄驚傳落海　男漂高雄展覽館後海域遭溺斃

快訊／可以回台灣了！5000旅客困金門　首批班機18:50起航

台南停電尚待全面復電　消防分隊開放手機免費充電盼成最強後盾

88年前那夜！莫忘「七七事變」　抗日英雄吉星文與大刀隊抗擊敵人

美將公布關稅！民眾黨籲賴清德勿取消十講：難道這些議題比不上長毛象

丹娜絲破紀錄！全台650支電桿斷裂　3座電塔倒塌

快訊／丹娜絲遠離「全台26萬戶」仍停電中！　嘉義、台南、雲林最慘

雲林農損慘重　張嘉郡、丁學忠爭取「全品項、免現勘」補助　

風災摧毀南鯤鯓牌樓千年檜木巨構倒塌　廟方啟動搶修並發感謝啟事

快訊／丹娜絲沖毀河床便道成孤島　高雄「3個里」8日停班停課

歌迷無奈：不想被水噴濕！　PSY演唱會破例開放「超特殊區域」韓網笑了

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

社會熱門新聞

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

無／土城姊妹騎車遭追砍滿地血！2人搶救無效亡

牌樓檜木全倒「損失難估」　南鯤鯓：設法重建

即／狠殺姊妹家暴夫正面曝　嗆：媽祖只保佑妳們到今天

即／家暴男土城分局崩潰痛哭！無法筆錄

目擊者驚悚還原！土城姊夫開車衝撞2姊妹　不發一語持刀狂捅

即／土城2姊妹騎車外出！遭「姊夫追砍」重傷　送醫搶救中

即／土城家暴惡男「怒殺2姊妹」抓到了！

犯案畫面曝光！土城姊夫1刀1棍「壓制姊妹」狂捅奪2命

土城姊夫殺害妻與小姨　脆上撩妹留言曝

獨／被緊急保護令趕出門！土城家暴惡男持刀狂捅2姊妹

強風吹倒台南製香廠　64歲老闆淚：第一次遇到

驚悚畫面曝！土城男當街砍死妻、小姨子

更多熱門

相關新聞

土城家暴男當街殺妻、小姨子！　新北檢說話了

土城家暴男當街殺妻、小姨子！　新北檢說話了

新北市土城區明德路二段7日上午發生一起殺人案！一名46歲謝姓男子持料理刀當場砍殺張姓妻子、小姨子，隨後駕車南下逃逸，逃亡途中還連發限時動態，行徑相當囂張，最後人在彰化落網，針對這起案件，新北地檢署發聲了。

上午才與妻開庭！家暴男疑一路尾隨…1.5hrs後當街狠殺姊妹

上午才與妻開庭！家暴男疑一路尾隨…1.5hrs後當街狠殺姊妹

家暴男「哭不出眼淚」停止夜訊！警質疑：博取同情

家暴男「哭不出眼淚」停止夜訊！警質疑：博取同情

家暴男殺妻、小姨大逃亡　被迫投案原因曝光

家暴男殺妻、小姨大逃亡　被迫投案原因曝光

土城姊夫「才交保隔天殺妻」奪2命　媒體人犀利問1句

土城姊夫「才交保隔天殺妻」奪2命　媒體人犀利問1句

關鍵字：

家暴保護令土城

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

無／土城姊妹騎車遭追砍滿地血！2人搶救無效亡

牌樓檜木全倒「損失難估」　南鯤鯓：設法重建

即／狠殺姊妹家暴夫正面曝　嗆：媽祖只保佑妳們到今天

即／家暴男土城分局崩潰痛哭！無法筆錄

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了

目擊者驚悚還原！土城姊夫開車衝撞2姊妹　不發一語持刀狂捅

即／土城2姊妹騎車外出！遭「姊夫追砍」重傷　送醫搶救中

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

即／土城家暴惡男「怒殺2姊妹」抓到了！

犯案畫面曝光！土城姊夫1刀1棍「壓制姊妹」狂捅奪2命

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

土城姊夫殺害妻與小姨　脆上撩妹留言曝

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面