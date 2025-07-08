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保護令不是無敵星星　律師嘆反而激怒人：悲劇不是公文書可阻擋的

▲土城姊夫殺妻、小姨子，遭押上車帶回土城分局。（圖／記者陳以昇翻攝，下同） 

▲謝男殺害妻子和小姨子。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市土城區明德路二段7日發生命案，46歲謝男持刀砍死42歲妻子與小姨子。事實上，謝男6日才因違反家暴保護令被移送至北檢，豈料隔日就動手殺人。對此，律師李怡貞表示，拿到保護令不等於拿到無敵星星，有時反而會激怒對方，因此就她的經驗，會覺得除了聲請保護令，也要自動遠離、保護自己的行蹤。

據悉，謝男曾有多次家暴前科，6日晚間與妻子發生糾紛，警方隨即介入並聲請緊急保護令，豈料謝男疑似因心生不滿，7日上午埋伏等妻子出門，一見妻子和小姨子騎車，便開車從後方追撞，並動手殺人，釀2死慘案。新北檢也指出，謝男6日晚間因違反家暴保護令，被移送至北檢，後因情節輕微，訊後請回。

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李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，辦理家事案件，偶爾會碰到瘋掉的對造，所以除了聲請保護令，如果評估對方不可能遷出或罷休，「一定會建議當事人離開住所處」。又倘若沒有其他住所，則可以與社工聯繫，「會轉介庇護所，絕對不用擔心沒有地方去」。

李怡貞指出，有些人會以為，拿到保護令就像拿到無敵星星，「但是其實核發保護令的相對人有時候反而會因此被激怒。」也因此，她都會建議當事人一定要注意自身安全、保護自己的行蹤、不要打卡，甚至要隨身攜帶防狼噴霧器，在必要時使用，同時，也避免任何直接的衝突，確保人身安全後就報警。

李怡貞接著說，「保護令除了可以請求對方遠離或遷出以外，其實也還可以請求法院核發，請警察陪同回到住處拿必要品」，甚至能讓對方負擔相當的律師費，以及「進行處遇計劃（治療）」。

李怡貞坦言，「悲劇往往不是一紙公文書可以阻擋，家暴加害人的長期各種糾纏，是他們沒有意識到的暴力。」拿到保護令後，更要遠離加害人，等穩定後，再視情況調整，「自己生命永遠是最寶貴的，最需要自己好好保護」。

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