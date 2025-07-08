虎牌啤酒《超熱派對》 登場！7/12～13 籃球滑板、街舞好手、派對 DJ熱力開炸

▲2025虎牌啤酒《Tiger Street 超熱派對》7/12~13在台北開炸！現場籃球、滑板、街舞熱力齊聚，傳奇球星陳信安也將對決田壘，南北傳奇激戰重磅登場！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

盛夏到來，街頭能量即將全面引爆！台灣在地釀造的虎牌啤酒今年夏天再次號召全台街頭人熱血集結，預計於7月12日至13日盛大舉辦《Tiger Street 超熱派對》，橫跨台北華山1914文化創意產業園區與新生橋下滑板場，打造年度最受矚目的街頭文化盛典。

延續去年首度跨足街頭籃球並獲熱烈迴響，今年《Tiger Street 超熱派對》全面升級，號召全台各地街頭人，為自己的街頭而戰！結合籃球、滑板、街舞、音樂、美食等五大元素，打造全台最具態度的街頭盛會。今年規模再擴大！從「BE LIKE TIGER 3X3」街頭籃球北中南預賽、Tiger x POPLOCK PARK 全風格街舞競賽、Tiger x 9CE 滑板賽，集結台灣各地好手，代表自己的街頭，在超熱派對一較高下！虎牌啤酒更特別邀請台灣籃球傳奇球星，帶來南北對抗賽。賽後也找來北中南各地派對 DJ 代表及歌手輪番上陣，兩日音浪不間斷，全面引爆夏日街頭能量。

全台地頭虎集結決戰華山！

傳奇球星陳信安、田壘領軍開打，重現經典熱血對決！





2025 年熱血回歸的《BE LIKE TIGER 3X3 虎牌啤酒街頭籃球賽－熱血地頭虎》，歷經上半年號召全台地頭虎「一起無所畏」挺身出戰，來自北中南晉級的12支隊伍終於齊聚華山，將在最街頭的球場上爭奪最終榮耀，角逐前往美國觀看職業籃球賽的夢想門票！7月13日決賽當天更特別邀請到重量級球星共襄盛舉，包括陳信安、田壘、曾文鼎、陳世念、吳永仁、李奇勳等六位代表，展開最硬派的「南北對抗表演賽」，用虎牌街頭籃球賽特有的街頭賽制，再現球場經典對決，引爆現場最強熱血沸點！

新生橋下再掀街頭風暴！滑板×街舞全台高手齊聚開戰

▲▼滑板賽事由「滑板教父」SKY 主辦「Tiger x 9CE 滑板賽」，街舞則由「嘻哈大帝」Artshow 領軍傳奇賽事「POPLOCK PARK」（由左至右）一同熱血開戰。

不讓籃球專美於前，虎牌啤酒延續去年的街頭能量，今年再度於新生橋下打造升級版「街頭賽事主場」，場域更專業、氛圍更熱血。滑板賽事由「滑板教父」SKY領軍舉辦「Tiger x 9CE 滑板賽」，街舞則由「嘻哈大帝」ARTSHOW 主導傳奇級「POPLOCK PARK」全風格街舞競賽，晉級選手將搭乘虎牌派出的「超熱派對專車」北上決戰台北。

雙日不間斷！南北卡司代表輪番上陣 引爆最燥街頭能量！

▲7月12日「慶記KTV」DJ YU、DJ 羅曼迪克率先登場，再由西屯純愛組、Multiverse Music（M.V.M）接力點燃首日高潮。

《Tiger Street 超熱派對》集結北中南最強街頭籃球、街舞、滑板好手，當然也將北中南派對代表帶到超熱派對現場，引爆最炸音樂能量！卡司輪番登場，打造雙日不間斷的街頭音浪盛宴。7月12日「中部兄弟來開趴」率先開場，由中部派對代表「慶記KTV」的 DJ YU 和 DJ 羅曼迪克領軍，打造最強街頭 K 歌氛圍，接棒給饒舌組合西屯純愛組和 Multiverse Music（M.V.M），以節奏與律動點燃首日高潮。

▲7月13日DJ QuestionMark、JUD 陳泳希、DJ 賴皮 MR. SKIN、饒舌歌手大成將輪番登場，一次享有南北兩種派對風格。

7月13日「開 MIC 戰南北」緊接由北部代表 DJ QuestionMark 帶來「英語金曲復興運動」，以及入圍金曲獎最佳新人的 JUD 陳泳希開場；再由南部代表 DJ 賴皮 MR. SKIN 的「拍打仔」和來自屏東的饒舌歌手大成壓軸登場，融合金曲、創作與派對神曲，一次享有南北兩種街頭派對風格。

《Tiger Street 超熱派對》活動資訊

日期：7月12日（週六）至7月13日（週日）每日14:00至21:00

地點：台北華山園區華山劇場 / 新生橋下滑板場舉行

本次活動全區免費開放，凡年滿18歲並完成指定任務者，現場可參與虎牌冰釀啤酒試飲。更多活動資訊請參閱虎牌啤酒官方Instagram https://www.instagram.com/tigerbeertw。

【禁止酒駕 未滿十八歲請勿飲酒】

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