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喝虎牌啤酒／虎牌冰釀集點刮卡享好禮　日韓機票、RIMOWA、GOPRO替蝦趴加分

▲▼虎牌啤酒,虎牌冰釀,集點,抽獎,超商,機票。（圖／業者提供）

▲全台重啟瘋出國模式！在地釀造虎牌啤酒虎牌冰釀現在立馬喝起來，有機會抽中機票。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

圖、文／虎牌啤酒提供

隨著疫情趨緩，全民瘋出國，你是搶不到機票、搶不到假，都搶到了卻發現行李箱壞去，還是朋友群中落單的那一個？不管是什麼在阻擋你出國散心，虎牌都懂你想飛的心情！不過機會總是留給準備好的人，無論現在飛不飛，加入虎牌啤酒／虎牌冰釀2023最新集點刮卡活動備齊行頭你一定要試。

街頭起家的虎牌啤酒是台灣在地釀造，為釋放年輕世代的熱情而生；其虎牌冰釀特別採用了-1°C的過濾技術，去除啤酒的雜質，保留最純粹的口感。入口時滑順口感步步滲透味蕾，隨之而來的適度麥味與啤酒花香氣交疊出層次感，最後在舌間留下微甜，透亮金黃色酒體更與其口感相互輝映，是近年廣為台灣消費族群喜好「順飲型」啤酒的最佳典範，堅持屏東酒廠在地釀造添加的「抗日照啤酒花」，更是讓這款啤酒頂得住高溫豔陽。正所謂心越炙熱、啤酒越好喝，集點越快、蝦趴行頭也就越齊。

2023虎牌啤酒／虎牌冰釀最新集點刮卡活動主要針對全台三大超商通路。即日起至4月4日止於7-11統一超商、萊爾富、全家便利商店，除可享購買虎牌啤酒／虎牌冰釀485ml任3罐85折優惠；7-11加碼可抽兩人同行日本來回機票及Gopro；萊爾富贈刮刮卡有機會獲得RIMOWA 30吋旅行箱；全家便利商店同樣有加碼可抽兩人同行韓國首爾來回機票。更多虎牌熱門贈品像是潮虎麻將組、藍芽喇叭、鑄鐵鍋、變色杯、旅行袋等多達2萬件好禮等民眾來換！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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