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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／颱風假落空牽連大罷免？　蔣萬安決策時序、考量曝光

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

中颱「丹娜絲」襲台，在中南部縣市陸續宣布停止上班上課後，北北基桃昨日晚間8時宣布今（7日）照常上班上課，讓不少網友怨聲載道，台北市長蔣萬安臉書瞬間湧入萬則留言遭洗版「大罷免大成功」。不過北市今日上午風雨確實不嚴重，不少網友馬上再度湧入留言區大讚「神預測」、「台北無風雨，蔣神！大罷免大失敗」。據悉，市府團隊一直等到昨晚七點才拍板，且本來就傾向不放假，當中也沒有出現寧可錯放的聲音；但也因為考慮北北基桃共同生活圈，還是得跟其他縣市討論達共識。

從去年10月初的強颱「山陀兒」襲台，使颱風假與罷免投票掛勾成為「颱風政治學」，當時距離基隆市長謝國樑的罷免案投票僅10天，按照慣例，北北基桃對於是否停止上班上課應會在參考氣象署提供數據後，統一對外公布。但當時謝國樑卻搶先在北北桃宣布之前，就先宣布停止上班上課，接著北北桃才跟進宣布，也遭綠營砲轟「基隆為了罷免案偷跑」的爭議。

此次丹娜絲襲台，強度不如山陀兒，但預測路徑是一路沿西部海岸北上，各方均不敢小覷。中南部及離島澎湖等縣市老早宣布停班停課，有了山陀兒的前例，加上大罷免投票在即，外界也料定北北基桃不敢涉險，許多網友紛紛湧入蔣萬安的臉書要求市長「帥一波」。不過，昨日晚間8時北北基桃卻宣布今照常上班上課。新聞一出，雙北市長臉書遭網友怒灌，揚言自己本來不想投票，這下子一定會去投，「大罷免大成功！

其實停止上班上課不是地方首長想宣布就宣布，而是有一定標準的。依照規定，停止上班上課的標準是「平均風力7級以上、陣風10級以上、或24小時累積雨量山區200mm以上、平地350mm以上」。但昨晚氣象署提供的北部地區預測數據，預測風力是「平均風力5到6級，陣風8到9級，24小時累積雨量山區80到150mm，平地50到100mm」，沒有一個達標，白紙黑字的預測數據擺在面前，就是想放也放不了。

據了解，蔣市府團隊從昨下午就開始討論放不放，原希望下午五時的氣象預報能有較明朗答案，不過還是等到晚間七時最後一報再做決定，不過，團隊本來就傾向不放假，但因為考慮共同生活圈，所以還是得跟其他縣市討論。直到晚間八時防颱會議前，蔣還為此提早半小時到災防中心，與首長再就各專業數據討論判斷，聽完專業數據、必要資訊後，蔣萬安很快就有決斷。

藍營人士指出，如果北北基桃昨日晚間宣布「停班停課」，情況是否會有所不同？很顯然，在大罷免延燒下，挺罷方和綠營支持者本來就不可能輕易放過蔣萬安，不管放與不放都會被罵，「不尊重專業」、「討好選民」等批評，一樣會有這樣的聲音在今天北部「風雨不大」後湧現，因此蔣萬安還是相信民眾不會因為專業決斷，去影響投票行為的信心，反正就是依照氣象署給的資料來做判斷，至少就可省去一切政治操作的質疑。

該人士強調，如果氣象署預測失準，導致該放的沒放，或不該放的放了，該檢討的也是氣象署的預測是否出了問題，攻擊政治人物或是「造神」，不過都只是特定的政治操作罷了。

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