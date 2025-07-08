勘災政治學！陳亭妃追復電遭罵翻刪文　林俊憲盼給台電人員鼓勵

▲丹娜絲強風吹倒台南沿海電桿與路樹，台電全力投入復電搶修作業。（記者林東良翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

中颱「丹娜絲」7日強襲台南，16級陣風撕裂街道、吹倒電桿與路樹，重創電力設施，大台南地區累計122337戶停電，經連日搶修，已有45602戶恢復供電，目前尚有約76735餘戶停電中。綠委陳亭妃昨發文表示，「台電可以告訴鄉親，電什麼時候可以修復好嗎？」遭到炮轟刪文。綠委林俊憲今（8）日則表示，有的地方搶修到半夜一兩點送電，相關技術人員都已經進駐台南，多多給台電鼓勵。林也提到，這次台南災情慘重，尤其是農漁水產，一些中小企業廠房受損非常嚴重，加上災後復原，希望中央加派人手。

對於重災區台南，陳亭妃昨表示，台電的人員很辛苦，「亭妃也幫忙反應一整天了，但是台電可以告訴鄉親，電什麼時候可以修復好嗎？這是非常重要的。」但對於該篇貼文，網友並不買單，短時間許多網友痛批「無法體諒台電辛勞」，陳亭妃隨後也刪掉該篇貼文。

而同黨台南市長候選人之一的林俊憲今表示，台南這次電力受損非常嚴重，因為是廣泛且全面性，光是電線桿就倒了幾百根，電力設施嚴重受損，狂風暴雨災害嚴重，台電也緊急調動人力支持，而且是24小時不眠不休搶救，應該對台電給予鼓勵也非常感謝。

林俊憲指出，有的地方搶修到半夜一兩點送電，希望接下來時間能給台電人員加油，台電董事長跟相關技術人員都已經進駐台南，復電區域電都來了，多多給台電鼓勵。

對於此次災情，林俊憲表示，這次台南災情慘重，尤其是農漁水產，也希望補助更廣泛，包含農業器材跟設施，希望補助農民也包含農民企業，這些農企損害同樣慘重，一些中小企業廠房受損非常嚴重，加上災後復原，希望中央加派人手，動員國軍兄弟幫忙。

林俊憲認為，未來很長復原道路，有太多房舍需要重新整修，可能也需要一些金融上的幫忙，政府應該提供無息貸款，讓受害嚴重災民重建房舍等等，方方面面非常廣泛，地方中央可以更密切配合，總統第一時間到台南看，大家可以感受到此次颱風的災害跟損害巨大。