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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小笠原欣幸分析大罷免勝負關鍵　罷10席以上民進黨才有望國會過半

▲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨全力支持大罷免行動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免倒數，24位藍委、新竹市長高虹安罷免案確定成案，將在7月26日投票，多次精準預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸7日以「選民態度」、「罷免投票勝負因素」、「罷免投票勝負標準」3方面分析大罷免，他強調，對民進黨來說，最好情況是將罷免成功數提高到兩位數，才有希望贏得六場補選，點燃重新獲得立院過半數的期許，但如果罷免成功達不到六席，就是非常嚴重的挫敗。

針對大罷免議題，小笠原欣幸發出長文分析，他首先提到「選民對罷免的態度」，這次罷免投票的選區是國民黨候選人在去年選舉中勝出的選區，因此可以說國民黨在該選區的基本盤較強。依照「政治常識」，罷免投票成功的機率原本不高。然而，支持罷免的選民的投票意願被視為高於反對罷免的選民，因此投票結果難以預測。

小笠原欣幸表示，對執政黨支持者而言，如果罷免成功少於六位就是失敗的危機感一直強烈，而一些在野黨支持者則認為，即使罷免投票通過，只要在接下來的補選中保住席次即可，因此支持者和反對者對罷免投票的熱情存在差異。

針對「罷免投票勝負因素」，小笠原欣幸指出，宏觀台灣民意格局，M型兩極化結構正在強化，賴總統支持不支持勢均力敵，朝野支持率也呈現僵局，雙方均缺乏決定性因素。微觀個別選區中，M型結構的哪一側將佔上風仍有不確定性。

小笠原欣幸再指，回顧以往的民調，如果將罷免投票勝負因素簡單化，而拿出只有一個因素的話，可以說，支持罷免的一方將重點放在「罷免親中派立委」的論點上是較有利的。反對罷免的一方則將重點放在「透過罷免的手段推翻去年選舉結果是錯誤」的論點上，可以說是較有利的。

小笠原欣幸認為，當然，能否對對手的論點提出多麼有說服力的反駁也是關鍵。到目前為止，民意多數對罷免消極或疑慮，但在個別選區，罷免團體活動比較積極，國民黨則較為被動。

小笠原欣幸直言，國民黨當初提出了「以罷制罷」的策略，但倉促反制卻造成連署書偽造案，成為重大失誤，導致針對民進黨立委的罷免案為零。這對國民黨造成了負面心理衝擊，也為罷免團體提供了動力。此後，國民黨試圖透過動員各自立委的後援會來提高支持者投票積極性，打算逆轉情勢。

小笠原欣幸強調，由於民進黨支持者對罷免案的立場已趨明確，因此在最後階段，觀察重點將轉向國民黨支持者的投票意願能否顯著提升。

針對「罷免投票勝負標準」，小笠原欣幸分析，對民進黨來說，最好的情況是將罷免成功數提高到兩位數，即十席以上。若罷免成功，真正的勝負將是隨後舉行的補選。罷免成功達到兩位數，才有希望贏得六場補選，也會點燃重新獲得立院過半數的期許。但，如果罷免成功達不到六席，就是非常嚴重的挫敗。

小笠原欣幸指出，對國民黨來說，最好的情況是零罷免。即使罷免真的發生，如果能將罷免人數控制在五人以下，也算是事實上的勝利。如果罷免人數達到六人或以上，國民黨就需要緊急檢討其策略了。

小笠原欣幸提到，而民眾黨確定「反對惡意罷免」的立場，支持國民黨保住席次。民眾黨的八個立委均為不分區立委，不屬於罷免對象。因此，支持者的當事人意識稍微淡薄。另一方面，如果國民黨席數減少，民進黨重新獲得過半數的話，民眾黨八席的價值就會降低。對民眾黨而言，支持國民黨符合黨的利益。

最後，小笠原欣幸強調，如果罷免成功的話，未來將由哪些人選來競選補選，成為各政陣營內部高度敏感的議題。民進黨、國民黨皆傾向回避討論，避免影響到罷免投票。儘管如此，關於罷免後可能出現的情況，傳言也難免流傳，由於每個選區情況差異甚大，未來發展充滿不確定性，整體而言，台灣政治正處於摸索之中逐步前進。

▼多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

▲▼多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

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