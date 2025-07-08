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丹娜絲農損破10億！嘉義台南占7成　「文旦柚、香蕉」最慘

▲台南市因丹娜絲颱風造成麻豆文旦嚴重受創，柚農欲哭無淚。（記者林東良翻攝，下同）

▲丹娜絲颱風造成災損10.9億元，其中文旦柚最慘，損失1.3億元。（記者林東良翻攝）

記者許敏溶／台北報導

丹娜絲颱風侵台導致農產損失持續攀升。根據農業部最新統計，農業產物及民間設施估計損失約10.9億元，單一縣市以嘉義縣損失5.2億元最多，其次為台南市2.8億元，上述2縣市就占災損74%；農作物則以文旦柚損失1.38億元最高，其次香蕉1.3億元。

根據農業部彙整農糧署、畜牧司與各直轄市、縣市政府查報資料，截至今（8日）上午11時為止，受到颱風影響，全台農業產物及民間設施估計損失達到10億9633萬元。

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上述10.9億元當中，農業部分析，若以單一縣市計算，嘉義縣損失5億2212萬元（占48%）最多，其次為台南市損失2億8160萬元（占26%）、雲林縣損失2億6339萬元（占24%），上述三縣市就占全台損失總金額的98%。

在農產損失部分，根據農業部估計，損失總金額7億4433萬元，農作物被害面積9822公頃，損害程度30％，換算無收穫面積2977公頃，受損作物主要為文旦柚，被害面積923公頃，損害程度51％，換算無收穫面積469公頃，損失金額1億3887萬元，其次為香蕉1億3491萬元，還有竹筍、柳橙及椪柑等。

另外，農業部表示，畜產損失金額為1465萬元，受損畜禽主要為雞11.8萬隻，金額達1234萬元，其次為豬、鵝及牛等。在漁產損失估計1億8375萬元，受損漁產主要為牡蠣。

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