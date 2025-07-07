雙鐵6日深夜雲嘉南路段一度中斷　陳世凱赴高鐵行控中心慰勉

▲交通部陳世凱部長(右二)、鐵道局楊正君局長(右一)視導高鐵行控中心，由台灣高鐵史哲董事長(左二)、陳惠裕總經理(左三)陪同。（圖／高鐵提供）

記者楊淑媛／桃園報導

丹娜絲颱風襲台，嚴重影響交通，雙鐵6日深夜雲嘉南路段一度中斷！交通部陳世凱部長7日親至位於高鐵桃園站的高鐵行控中心視導防颱作業，並慰勉同仁徹夜堅守崗位服務旅客的辛勞；台灣高鐵公司史哲董事長及陳惠裕總經理親自向部長說明颱風應變過程，強調安全是台灣高鐵的最高原則。

陳世凱部長表示，6日颱風嚴重影響交通，雙鐵深夜雲嘉南路段一度中斷，感謝高鐵公司迅速的應變及處置，高鐵收班時已超過凌晨3時，堪稱高鐵營運以來最晚紀錄；感謝高鐵站務同仁的辛勞，讓所有旅客平安離開車站，這是非常不容易的事情；也感謝維修同仁讓高鐵可以提前恢復營運。

▲交通部陳世凱部長聽取安全應變簡報。（圖／高鐵提供）

今天特地來到高鐵行控中心，確保雙鐵都能讓所有旅客安全通行，尤其高鐵系統深受國人信任，昨日軌道上有散落物造成斷電，今天早上就能排除狀況，快速決定在9:40全線通車，服務全國的民眾。

▲颱風造成高鐵天然災害告警系統（DWS）偵測異物入侵。（圖／高鐵提供）

史哲董事長表示，台灣高鐵將「安全」置於應變過程中的首要位置，6日晚間因颱風造成高鐵天然災害告警系統（DWS）偵測異物入侵近30次，今日清晨開始的巡軌作業也清出近20件大型鐵板、鐵條、帆布及塑膠布。對於清除異物造成部分路段今日營運延後，史董事長除特別感謝旅客的體諒外，更感謝同仁不眠不休的投入異物清除，讓高鐵提早於9:40恢復全線營運，提供旅客安全的旅運服務。

台灣高鐵表示，安全是台灣高鐵的最高指導原則，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，可能影響旅客行程；台灣高鐵公司感謝受影響旅客的體諒與耐心等候，風災過後，並特別強化各項巡軌及檢查作業，以確保營運及旅客安全。