南鯤鯓代天府「現況曝光」　揭牌樓歷史：毀損實為莫大損失

▲粉專稍早曝光現況。（圖／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

記者曾筠淇／綜合報導

丹娜絲颱風6日晚間挾帶強風暴雨侵襲南台灣，南鯤鯓代天府牌樓被強風吹倒塌。稍早南鯤鯓代天府透過粉專透露現況，他們目前已經緊急封鎖災損區域，啟動清淤和修復工程，感謝不畏風雨、到場幫忙的朋友，「是你們讓信仰的溫暖在災後持續發光」。

南鯤鯓代天府透過臉書粉專發布「風災現況與感謝啟事」，透露南鯤鯓代天府受南鯤鯓代天府正面侵襲，因風雨猛烈，造成嚴重災損，其中最讓人不捨的，「為本府矗立四十餘年、採用千年檜木建造的『五門式大牌樓』，在強風中整體倒塌，原木構件亦有不同程度損傷」。

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粉專指出，牌樓自1982年，由匠師王錦木監造，選用的是台灣紅檜，並依古法「六柱五間、二通三瓜」工藝搭建，是台灣罕見的巨型木構建築，「長年以來為進香信眾重要地標，如今毀損，實為莫大損失」。

粉專表示，他們現在已經緊急封鎖災損區域，啟動清淤和修復工程，廟方也號召工作人員、志工、進香團協助現場整理及修復，「感謝每一位不畏風雨到場幫忙的朋友，是你們讓信仰的溫暖在災後持續發光」。

南鯤鯓代天府全體同仁也向台南鄉親、所有信眾致意，「願五府千歲庇佑大家風雨平安、重建順利，我們會全力以赴，早日恢復南鯤鯓代天府原貌，感恩有您」。