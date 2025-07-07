丹娜絲颱風襲台　台電桃園區處不畏強風搶修完成100%復電

▲丹娜絲颱風襲台，台電桃園區處不畏強風搶修。（圖／台電桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

丹娜絲颱風襲台，造成桃園地區陸續停電戶數逾2萬戶，台電桃園區處7日動員143人力及施工機具投入搶修，以最快時間內為民眾完成復電，在台電同仁持續搶修下，於今日下午5時全部恢復供電，復電率100%。

台電桃園區處提醒，後續如有新增停電事故或零星個別用戶仍有停電情形，請利用台灣電力APP或台電24小時客服專線1911，告知停電的住址及聯絡方式，台電搶修人員將以最快的速度搶修復電。台電桃園區處並持續與各區里長、民意代表及重要用戶保持聯絡管道，掌握停電訊息，以便及時派員搶修復電。



台電桃園區處並感謝本次風災桃園地區民眾，在颱風期間提供許多停電資訊，也能體諒搶修人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待。雖然丹娜絲颱風已逐漸遠離，但近期桃園地區處有豪雨，如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免造成觸電意外。

台電桃園區處今（7）日動員143人力及施工機具投入搶修，盡力在最快時間內為民眾完成復電，颱風造成桃園地區曾停電戶數共2萬餘戶，在台電持續搶修下，於今日下午5時全部恢復供電，復電率100%。