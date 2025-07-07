土城家暴男埋伏殺妻、小姨　陪同「隔離開庭」社工聞死訊悲痛

▲土城家暴男殘忍殺害妻子與小姨子，稍早抵達土城分局。（圖／記者陳以昇攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北土城今（7日）發生一起姊妹兩死命案，46歲謝姓男子疑因家暴糾紛違反保護令，被妻子報警後移送，不過謝男無保釋放後，埋伏住家外對妻子與小姨子行凶，造成兩人死亡。新北社會局說，5月接獲通報，提供案主庭前準備、陪同出庭等，後續全力配合檢警調查。據了解，今早陪同開庭的社工聽聞死訊後非常難過，當時她特別等了半小時待兇嫌離開法院，才保護被害人搭計程車安全離去，卻還是發生無可挽回的憾事。

謝男有家暴前科，保護令6月25日才剛生效，謝男被強制驅離住處，昨違規返回住處，遭張妻報警，警詢後被移送新北檢，獲無保請回。謝男今日上午11時許，開車在土城明德路2段追撞妻子、小姨子，並持長刀、棍棒下車當街行凶，當場被多人目擊，張姓姊妹送醫仍傷重不治，謝男則開車逃往中南部，還不斷透過社群更新自己遭追捕進度，甚至還對妹夫隔空喊話：「你老婆已經被我殺了」行徑相當囂張。

新北市府社會局表示，今年自5月接獲通報後，持續提供服務至今(法律相關協助皆有提供)，後續全力配合檢方調查，釐清過程，並協助家屬處理後續事宜。

據了解，檢方今天上午開庭時，有社工陪同張女到場，特別走了特別通道，與謝男隔離並未見面，該社工還很細心地等到謝男離開後半小時，才叫來計程車讓張女搭乘離開，一前一後的保護作得相當周全。豈料，謝嫌開庭後心有不甘，因曾住在女方家一段時間，掌握被害人的生活起居習慣，於是開車守候在她會經過的路段，而後發現妻子與小姨子騎機車雙載出現路上，立即尾隨並伺機撞倒行兇報復。

該名社工接近中午時接獲張女死訊後，遲遲無法相信，情緒激動、相當難過。