殺妻、小姨國道大逃亡！紅斑馬緊跟在後　土城姊夫被迫投案原因曝

記者唐詠絮／彰化報導

新北市土城區今（7日）上午發生一起冷血命案！一名長期家暴的46歲謝姓男子，因不滿妻子聲請保護令，竟在開庭後預謀買刀行兇，先開車衝撞妻子和妹妹，再持刀下車狂砍，導致2人當場慘死。更令人髮指的是，謝男犯後冷靜開車上國道往屏東老家逃逸，未料紅斑馬一路狂追，最後他被迫衝入彰化伸港分駐所投案，全程被監視器拍下。

▲謝男殺害妻子及小姨，開白色轎車國道逃亡遭紅斑馬尾隨鎖定，謝男後來衝入伸港派出所自首。（圖／民眾提供）

▲土城家暴男殘忍殺害妻子與小姨子，稍早抵達土城分局。（圖／記者陸運陞攝）

謝男因長期家暴妻子，昨日才因違反保護令被移送新北檢，訊後被請回，謝男向警方供稱，他昨天開完庭後，原本想去看小孩被妻子及小姨子拒絕，才氣到去買刀具行兇，並開車要回屏東老家。

▲土城2姊妹被姊夫持刀砍殺。（圖／記者陸運陞攝）

國道警方早已透過「ETC和車牌辨識系統」鎖定謝男行蹤，全程監控，謝男一路從新北經台中逃往彰化，約200公里，發現自己已被警方鎖定後知道逃不掉，才決定自首。

這起案件震驚社會，尤其謝男是家暴累犯，昨日才因違反保護令被送辦，不到24小時就狠心殺害妻子和小姨子；網路更是一片撻伐：「保護令根本保護不了受害者！」、「讓這種人渣再犯」。