上午才與妻在板橋開庭！家暴男疑一路尾隨…1.5hrs後當街狠殺姊妹

▲土城家暴男殘忍殺害妻子與小姨子，被押抵土城分局。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市土城區明德路二段7日上午發生一起殺人案！一名46歲謝姓男子持長柄刀具當場砍殺張姓妻子、小姨子，隨後駕車南下逃逸，逃亡途中還連發限時動態，最後人在彰化落網。據了解，謝男7日上午才跟妻子開庭，雙方在法院進行隔離庭訊，不料，結束後就發生慘案。

初步了解，46歲謝男與張姓妻子結婚11年，婚後育有2名女兒，張男曾有多次對妻子動粗的紀錄，因此張女於5月17日申請保護令，通常保護令則於6月25日核發，夫妻倆分居中，2個孩子則是與媽媽同住。

據悉，謝男6日晚間前往張女住處搬東西，過程中摔破了存錢筒，妻子隨後報案被騷擾，警方將人帶回後，被依照違反家暴保護令將謝男移送新北地檢署偵辦，但因情節輕微，謝男訊後獲無保請回。

▲謝男追撞妻子、小姨子畫面曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，謝男7日上午10時現身板橋家事庭，與妻子為了先前的通常保護令開庭，雙方在法院進行隔離庭訊，開庭約半小時後結束，他疑似一路尾隨妻子返回住處，見妻子與小姨子騎車外出後，於上午11時35分痛下殺手，釀成2死命案。

針對這起案件，新北市家防中心主任許芝綺表示，在案件5月進入社會局後，家防中心便積極與張妻討論安全計劃，而謝男所在屏東縣市也由社工介入協助安撫謝男，今天之前社會局都沒有接獲這類訊息，但一直在積極協助兩人處理相關事宜，讓兩人不要有接觸的機會。

▲謝男犯案過程曝光。（圖／翻攝網路）