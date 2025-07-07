北韓不讀不回！南韓決定「遣返6名脫北居民」　網痛罵：政府殺人犯

▲2023年10月24日，4名身分不詳的北韓居民搭乘小型木船，在江原道束草市外海的北方界線附近被南韓發現。（資料照／VCG）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）一共6名居民今年3月、5月分別從西海（黃海）與東海（日本海），搭乘木船往南漂流，最後被南韓拘留。他們接受偵訊時，向南韓表達「重返祖國」的意願。對此，南韓李在明政府為了向北韓釋出善意，試圖與北韓溝通遣返方式，不過卻一再遭到不讀不回。南韓決定，將於本周內遣返6名北韓居民。

根據韓媒《中央日報》，南韓統一部今（7）日發表聲明，透露將會透過原本的木船將6名北韓居民遣返，「在東海（日本海）、西海（黃海）獲救的北韓6名居民，皆積極表達希望能夠返回北韓的意願。因此，基於人道主義等立場，政府決定以迅速、安全的方式遣返他們。」

南韓政府決定維修北韓居民當初所搭乘的木船，並將6名北韓人送上木船，由海洋警察護送，穿越過海上的北方分界線（NLL）。南韓軍方消息人士透露，「據我所知，從西海漂流過來的北韓居民，他們所搭乘的木船已嚴重毀損、難以修復，因此政府決定維修從東海漂流的木船，供6人返回北韓時使用。」

南韓政府已向聯合國司令部通報遣送北韓居民的計畫和具體日程，不過北韓至今卻尚未回應。

對此，南韓網友紛紛在《中央日報》貼文留言，痛批李在明政府缺乏人權意識、根本是殺人魔，「千萬別強制遣返北韓」、「殺人獨裁政權」、「請協助他們在南韓生活」、「一群瘋子」。

也有另一派人支持南韓政府作法，「這些北韓漁民就是因為船隻設備故障，才會不慎漂流至南韓。他們已經明確表示『想回家』，難道還要抓著他們不放嗎？」