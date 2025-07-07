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金正恩「血統不純」超自卑！　下令貼身974部隊全員：必須是嫡出

▲▼ 北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓最高領導人金正恩的貼身護衛「974部隊」，肩負著保護國家元首安全的重大任務，其選拔條件之嚴苛超乎外界想像。然而卻有內部人士爆料，其實974部隊還有一項特別的遴選條件，那就是申請者必須是合法婚生子女，且必須是嫡出子女，而原因則是金正恩自己為庶出，對此十分自卑，才會更加嚴格要求。

根據《每日北韓》報導，974部隊隸屬於護衛司令部，是北韓軍隊中最神秘、也最具機密性的單位，因為在北韓，「金正恩的安全」永遠被擺在國家所有事務之首。

根據南韓智庫SAND研究所旗下媒體SAND TIMES報導，想成為護衛司令部的一員，首先要通過北韓特有的「成分審查」，也就是身分背景是否乾淨。想要執行護衛任務，知識與體力都非常重要，然而這只是基本門檻，更核心的標準是「血統」。

熟知北韓內情的消息人士透露，護衛部隊成員必須是「本父本妻」所生的孩子，意即雙親必須為合法婚姻關係。如果有任何非婚生或非嫡出的可能性，即便各方面條件優秀，也會被立即剔除，不得錄取。

外界普遍認為，這項規定與金正恩本人的出身有關。金正恩的母親高容姬為大阪鶴橋出生的在日北韓人，是金正日的第3名女性伴侶，從未與金正日有過合法婚姻關係。而在重視純正「白頭山血統」的北韓，金正恩這樣的出身背景也成為他內心最自卑的敏感點，讓他更加重視身旁的人是否「血統純正」。

曾任北韓高層、後來脫北的消息人士指出，金正恩對自身並非正室所出的事實耿耿於懷，進而在親信甄選上格外注重純正血統。消息人士表示，「雖然金正恩的做法看似矛盾，但正因他自己曾處於不穩定的地位，才會對親衛隊的出身更加嚴格。」

報導也指，這種標準卻與現今北韓社會現況脫節。根據脫北者與人權團體調查，北韓年輕人普遍採行「契約結婚」模式，也就是先同居、生子，再補登婚姻登記。儘管政府不斷以「不符合社會主義美德」的名義進行打壓，仍無法改變這類婚姻型態在民間的普及。

此外，為了規避動員與徵稅，不少夫妻乾脆不辦結婚登記，讓家庭人數看起來更少，減少經濟負擔。因此目前北韓約有一半的夫妻處於法律上「未婚」的事實婚狀態。加上高官與金主們等富裕階層幾乎都有情婦，非婚生子女早已成為社會常態，這也凸顯「重視血統」的制度與現實之間存在根本性的矛盾。

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