快訊／印尼勒沃托比火山「大規模噴發」！　日氣象廳監測有無海嘯

▲印尼勒沃托比火山（Lewotobi）7日發生大規模噴發。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的勒沃托比火山（Mount Lewotobi）7日上午發生大規模噴發，火山灰雲高度直衝至約1萬9000公尺，相當於接近對流層頂的高度，規模驚人。而日本氣象廳接獲消息後，目前已經啟動監測機制，觀察是否導致異常海面變化，並對日本引發海嘯影響。

根據日媒報導，海拔1703公尺的印尼勒沃托比火山（Lewotobi）在日本時間7日中午12時半（台灣時間上午11時半）發生劇烈噴發。澳洲達爾文的航空火山灰監測中心（VAAC）指出，根據氣象衛星「向日葵9號」觀測到的資料顯示，這次的火山灰雲高度達1萬9000公尺。

日本氣象廳在日本時間7日下午1時27分（台灣時間中午12時27分）針對此次印尼火山噴發發布「遠地地震相關資訊」，將持續觀察火山活動是否導致異常海面變化，或是對日本造成海嘯影響。

勒沃托比火山自從2024年10月底開始頻繁噴發，2024年11月、2025年3月、2025年6月都曾出現火山灰雲噴至1萬6000公尺的驚人記錄，顯示該區火山能量依舊活躍、不容忽視。

Gunung Lewatobi Lakilaki, NTT erupsi lagi pagi ini. Kemungkinan penerbangan rute labuan bajo akan ditutup. Tunggu info selanjutnya. pic.twitter.com/cy3MC2xRSk — txt.dari.komodo (@asgar_iphank) July 7, 2025