海邊遇大地震「瘋狂往1處跑」就對了！　日專家舉311慘痛案例

▲日本311大地震引發海嘯。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島縣吐噶喇群島自6月21日至今已發生1500多起有感地震，當地7月3日更發生震度達6弱的地震，讓民眾人心惶惶。而在近日地震頻傳的情況下，也讓許多人開始意識到防災的重要性。《守護生命圖鑑》（いのちをまもる図鑑）一書中就提到，如果在海邊遇到地震時，第一時間該如何逃難。

吐噶喇群島的連日地震嚴重影響當地民眾的生活，其中位於震央附近的十島村惡石島影響最甚，超過一半的島民也紛紛進行島外撤離，到鹿兒島市避難。事實上，面對突如其來的災害，不能只靠零碎的防災知識，而是要學習科學且正確的避難方法。例如日本311大地震時，許多人因為沒有相關意識，導致錯過黃金避難時機，遭到海嘯吞噬。

由池上彰總監修的《守護生命圖鑑》就指出，若在海邊遇到大地震，千萬不要猶豫，一定要立刻往高處逃離，或是往海邊的反方向衝。即使身旁有親友，也別等人，自己先跑才是上策。如果附近沒有高地，就盡快前往5層樓以上的大樓頂層避難，別浪費時間觀望。

許多人常犯的錯誤，就是「先觀察情況再說」，但事實上，地震後海嘯可能在數分鐘內就來襲，等看到海水異常時再逃可能已來不及。另外，也別急著打電話聯絡家人報平安，與其撥電話，不如用這段時間跑快一點，保命優先。而且遇到大地震的當下，大家根本沒有時間去接電話，最好等到安定下來再聯絡。

2011年311大地震時，海嘯高達16.5公尺，連鋼筋混凝土建物都撐不住。儘管這起地震造成2萬人以上死亡，但是當時岩手縣釜石市的小學生全數倖存，關鍵就在於平時學校就教導「只要發生海嘯就要各自逃命，不等人也不回頭」，這也成功救了所有學童一命。

對於居住在海邊或常去海邊的人來說，事前熟悉避難路線、查清楚危害分佈圖（Hazard Map）上的安全地點，一旦發生強震，不論身旁有誰，都要第一時間朝安全區域撤離，這才是真正能保命的行動。