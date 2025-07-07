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尹錫悅「要求亮槍」阻止逮捕！特檢控涉內亂外患罪　9日召開羈押庭

▲▼ 南韓總統尹錫悅15日抵達公搜處 。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓前總統尹錫悅1月15日抵達公搜處 。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，更疑似下令派無人機進入北韓（朝鮮），涉嫌主導內亂與外患等罪。對此，特檢昨（6）日向法院聲請羈押，法院預計9日審理。特檢控訴，尹錫悅今年1月試圖阻止公搜處逮捕時，曾要求總統辦公室的隨扈對外「拔槍示警」。

根據《韓聯社》，針對去年12月3日緊急戒嚴內亂、外患罪進行搜索的特別檢察組檢察官趙垠奭向首爾中央地方法院聲請羈押尹錫悅，他在66頁的令狀中指出，在高位公職犯罪搜查處（公搜處）試圖執行第二次逮捕行動前，尹錫悅曾於今年1月7日向時任總統辦公室警護處長金成勳（音譯）要求，警護處必須竭盡全力保護總統的人身安全。

今年1月1日，尹錫悅在總統官邸餐廳和金成勳、時任警護本部長李光宇（音譯）吃午餐時表示，「媒體報導說在第二次逮捕行動時，（公搜處）會派特攻隊和機動隊進來，他們根本毫無開槍的實力！警察缺乏實力，（總統辦公室）警護官還更會開槍」、「你們只要亮槍，警察們光看就會覺得害怕，向他們拔槍示警吧。」

▲▼南韓公搜處15日凌晨準備再次執行逮捕總統尹錫悅的命令。（圖／路透）

▲▼南韓公搜處1月15日凌晨準備再次執行逮捕總統尹錫悅的命令。（圖／路透）

▲▼南韓公搜處15日凌晨準備再次執行逮捕總統尹錫悅的命令。（圖／達志影像／美聯社）

另外，自從發布戒嚴失敗後，尹錫悅曾於去年12月7日三度致電金成勳，涉嫌指示刪除3人加密電話對話內容，「遭到偵辦的那3人所擁有的加密電話，就這樣放著不管嗎」、「就是因為無法輕易查看內容，才叫加密電話吧，趕快處理好吧」。

特檢研判，3人分別為前國軍防諜司令官呂寅兄、前國軍首都防衛司令官李鎮雨、前陸軍特戰司令官郭種根。

首爾中央地方法院今（7）日表示，將於9日下午2時15分由部長法官南世真召開羈押審理庭，審理結果預計9日晚間或10日清晨左右出爐。報導指出，屆時尹錫悅將會出庭受審，並在律師協助下向法官表達自身立場。

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