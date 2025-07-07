吐噶喇群島搖1500次！民眾擔憂「引發巨大地震」　前氣象廳長發聲

▲日本鹿兒島縣吐噶喇群島惡石島不斷發生有感地震。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本鹿兒島縣外海吐噶喇群島從6月底至今已發生超過1500次地震，且震度不斷增強至5強、6弱，針對先前漫畫家龍樹諒在作品中做出「2025年大災難」的預測，加上「吐噶喇法則」穿鑿附會，民眾擔憂日本未來會發生更大規模的地震。對此，專家坦言，吐噶喇群島地震確實引發非常罕見的現象，地殼移動4公分。

日媒《Abema Times》邀請地震調查委員會委員長平田直、前日本氣象廳長西出則武上節目解釋吐噶喇群島近來頻頻發生地震的怪異現象。平田直表示，吐噶喇群島的地震最近確實相當頻繁，且震央是以東西向擴大發展，起初6月時東側地層活動頻繁，進到7月以後則是移至西側，然而7月3日後位於東側的震央又出現震度6弱的地震。

平田直指出吐噶喇群島群震的特徵，「（此次地震）變動量非常大。就連能登半島地震時，是以幾毫米、幾公分去計算。但是，這次吐噶喇群島地震，在2到3天內地殼便移動4公分，這是非常罕見的現象。」

▲▼吐噶喇群島惡石島第二批撤離居民搭乘十島村經營的渡輪，6日傍晚順利抵達鹿兒島市。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，日本國土地理院透過人工衛星針對觀測數據進行分析，發現吐噶喇群島從今年6月21日開始地震後，寶島觀測點上發現，地殼往東北東方移動約1.8公分，7月2日中午至3日下午，地殼又往南移動4.2公分，移動方向出現明顯變化。

對此，西出則武解釋，「從觀測技術上，我們可以得知在出現斷層錯動後引發地震。但是我們卻無從得知，為何這裡會不斷發生群震」。

至於吐噶喇群島的地震將於何時才能迎來終點？西出則認為，「從過去以來，吐噶喇群島的群震大多會在持續一段時間後才會結束。但是這一次，地震的數量明顯增加、且地震發生的時間也有所延長，因此我認為可能會以與過去不同的方式收尾。」

另外，針對此次吐噶喇群島不斷發生地震、加上龍樹諒的地震與大海嘯之預言，使外界再度提出「吐噶喇法則」，認為吐噶喇群島在頻繁發生地震以後，日本某個地方便會出現強大地震，例如2016年的熊本地震、2024年能登半島強震。

對此，西出則認為是「牽強附會的說法」，他表示日本是聞名全球的地震大國，因此不該套用上述觀點。

只是，西出也坦承，「像是東海地震、南海海槽邊界型巨大地震等規模達到震度8的超大地震，是日本氣象廳數十年以來舉全國之力想要預知的，但是越是深入研究，就能夠瞭解，其實我們無法成功實際預測出對社會造成深遠影響的地震。」