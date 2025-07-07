明起連4天低壓帶籠罩　全台濕答答「南部防大雨」

▲明天至周五受低壓帶影響，各地都有雨勢。（圖／氣象署）



記者周湘芸／台北報導

丹娜絲颱風陸上警報已解除，預計傍晚前後解除海上颱風警報。今天台南、高雄及屏東仍要留意大雨或豪雨，明天至周五受低壓帶影響，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，其中，南部要留意局部大雨，其他地區則為午後雷陣雨。

氣象署簡任技正伍婉華表示，丹娜絲颱風中心目前在台北北方130公里海面，暴風圈已離開台灣本島陸地，目前持續針對北部海面發布海上警報，北部、東北部及馬祖仍有長浪，但強風已逐漸減弱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天台南、高雄及屏東仍要留意大雨或豪雨。（圖／氣象署）

伍婉華指出，受太平洋高壓西伸影響，颱風將逐漸向西移動，但各國預測角度還不一致，需要再觀察。若移動速度跟強度與預估一致，氣象署預計傍晚前後解除海上警報。

她表示，太平洋高壓逐漸向西伸展，低壓帶明天至周五將影響台灣天氣。今天上午台南及高雄仍有明顯降雨，目前東半部、澎湖及恆春半島降雨緩和，西北部則有明顯雨勢，未來颱風預計偏北移動並減弱。

伍婉華指出，今天台南、高雄及屏東仍要留意大雨或豪雨，中部以北、東南部有局部大雨。明天受低壓帶影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨，南部要留意局部大雨。周三至周五低壓帶影響，水氣更多，西半部有陣雨或雷雨，東半部為短暫陣雨或雷雨，南部也有局部大雨。周末雖然低壓帶影響減少，但降雨仍會持續。

伍婉華提醒，雖然目前陸上警報已解除，但沿海仍有強陣風，未來山區也還有雨勢，提醒民眾外出活動留意。

▲今天台南、高雄及屏東要留意大雨或豪雨，中部以北、東南部有局部大雨。（圖／氣象署）