黃國昌颱風天考察汐止交通建設　吳思瑤批：為選新北市長作秀

▲吳思瑤批黃國昌撈過界。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

丹娜絲颱風來襲，立法院多個委員會今（7日）取消原定考察安排，而交通委員會召委林國成安排考察汐止交通建設則未取消，民眾黨立委黃國昌也隨行前往。對此，民進黨團幹事長吳思瑤痛批黃國昌撈過界，為新北市長參選汲汲營營，拿國家資源成就個人秀場。

吳思瑤上午受訪表示，現在延會超過一半時間都在考察，再次看到為了延會而延會，讓延會成為藍白政治作秀的舞台。民眾黨立委黃國昌屬於司法及法制委員會，但最近卻積極參與其他委員會考察，像是上次到教育及文化委員會和國民黨立委葉元之合體考察校園設施。

吳思瑤提到，自己長期在教育及文化委員會，進校園考察不會帶媒體，也不會把這種政治動作帶到校園，黃國昌帶媒體陪葉元之前往新北校園考察，明顯就是作秀。

吳思瑤指出，黃國昌今日又跑去交通委員會參一腳、撈過界，考察汐止交通建設，恐怕是為自己新北市長參選汲汲營營、動作很大，拿國家資源成就個人秀場。今日是風災，很多交通設施需要復舊、政策調節，但黃國昌卻不取消，因為舞台搭在那，當然要藉此時秀一秀。

吳思瑤說，相對照經濟委員會召委謝衣鳯，體恤風災後，很多經濟部主要官員忙著勘災、救災，因此即刻取消今日會議，兩相比較，經濟委員會做得到，但黃國昌想要作秀，不關心台灣災情、人民交通安全，遂行更上層樓的政治意圖，百姓需要救災救援，但在黃國昌眼裡毫不在乎。

吳思瑤也提到新竹雙罷區，並喊話國民黨立委多多斟酌，看看黃國昌野心、民眾黨心懷不軌，恐藉由大罷免提前鋪陳民眾黨2026年地方議會布局，看似幫助國民黨反罷，實際是行使、擴大民眾黨政治勢力，吸收、稀釋國民黨支持力道。

此外，針對反共護台志工聯盟發起人曹興誠昨發文表示，總統賴清德的團結國家十講「有些離題」，有黨內人士分析，擔心曹派形成，並在黨內形成勢力。吳思瑤認為，這實在想太多，曹興誠身為企業家，投入台灣罷免行動，「我們對他只有尊敬」。

吳思瑤指出，曹起心動念純粹，是希望反共護台，真的是因為有這樣的藍白立委，讓反共護台這種再正常不過的訴求，需要讓企業家每天奔忙、站出來倡議。不需要為曹未來的政治盤算，曹派是第一次聽聞，「我們都是台灣派、反共派，力挺大罷免大成功的民意主流派」，不需要分化。

吳思瑤也說，如果認真聽賴清德十講，自然知道總統用意是團結國家，我們是獨立自由民主國家，需要團結，其他分化攻擊、扭曲歪樓就適可而止。