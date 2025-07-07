丹娜絲強襲！彰化知名景點「鐵道花旗木」　6棵慘遭連根拔起

▲彰化二水鄉知名景點鐵道花旗木，6棵連根拔起。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中颱「丹娜絲」昨(6日)深夜在嘉義、台南等地造成嚴重災害，彰化地區雖未傳出重大災情，但強風豪雨仍造成二水鄉知名景點「鐵道花旗木」6棵花木被連根拔起，員集路更有7處路樹倒塌，所幸均未波及用路人安全。

今天(7日)清晨天剛亮，二水鄉倡和村長鄭慶松就緊急調派拖吊車及工程人員趕赴現場。這些每年春天吸引上萬遊客的粉色花旗木，如今橫躺鐵道旁，讓當地居民心疼不已。鄭慶松表示「這些樹就像我們的家人，一定要全力救回來！」

▲彰化二水鄉知名景點鐵道花旗木，6棵連根拔起封閉路面。

二水鐵道沿線共種植約60棵花旗木，每逢3、4月花期，粉色花海與穿梭的火車形成絕美景緻，是攝影愛好者的熱門取景地。沒想到丹娜絲颱風過境，直接讓十分之一的樹木連根拔起。

「去年才剛經歷過17棵樹倒的慘況...」鄭慶松村長感嘆，去年連續3個颱風侵襲，造成更大規模的災損，經過專業團隊搶救後，所有倒伏樹木都奇蹟存活。這次雖然數量較少，但團隊仍不敢大意，已緊急聯絡協助搶救。

▲倡和村長鄭慶松請人員協助清運。

除了觀光景點受創，連接彰化二水與南投名間的重要幹道員集路，也傳出7處路樹倒塌災情。鄭村長無奈表示：「這條路簡直是颱風受災戶！」雖然這次風雨強度不如預期，但仍有不少樹木應聲而倒。

目前相關單位已封閉部分路段進行清理，中午前已完成主要道路疏通。村長特別提醒用路人，山區道路在颱風過後容易出現落石或樹枝殘骸，行經時務必提高警覺。

▲倡和村長鄭慶松請人員協助清運。