金門翁颱風前夕搭公車訪友迷途　商家熱心報警協助

▲警方到場連忙拉椅子讓老翁坐下休息。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、陸運陞／金門報導

金門縣金湖鎮一名老翁，在「丹娜絲颱風」來襲前夕，居然獨自搭乘公車至金城鎮公車站，下車後就徒步四處對路人詢問朋友住處，沿途走至伯玉路一段某間商店前，老闆娘發現老翁獨自來回問人，隨即撥打110請警方協助，經警方了解，得知老翁情況，透過民間力量知悉老人住處，並協助開車送返回家。

據了解，昨天（6日）早上11時許，住在金湖鎮蓮庵里的8旬老翁，搭公車到金城鎮尋友卻迷失方向，熱心的商店老闆娘發現報警，金寧派出所所長呂俊翰、員警徐儀文迅速前往處理，但發現老翁對來處去處支吾其詞，，因年邁重聽、身無分文又未攜帶證件，對住處、家人連絡方式說不清。

▲老翁無法清楚回答警方問題，增加尋找難度。（圖／記者林名揚翻攝）

現場除了處理警員耐心詢問、查詢身分，商店老闆娘也提供餐飲供其食用，以防老翁飢餓缺水，並透過臉書貼文協尋，最後貼文被民眾服務站主任陳向鑫發現，知悉老翁住處，並表示願意開車協助接送返家，減輕處理警員負擔，民眾對此義舉不斷讚賞。

金城分局分局長朱政憲表示，人口高齡化是全球性的趨勢，迄至114年5月止，本縣其中65歲以上人口有2萬6,689人，老年人口占總人口19.04％，且有逐年攀升之勢，本縣已是『高齡社會』。」隨著老年人口比率創近年新高，凸顯高齡化社會現象，老人的需求與問題更待重視，希望家屬多關懷老者行蹤，儘量勿讓其獨自外出，避免危險，透過提前預防，減少社會遺憾。

▲最後由商店老闆娘及民間力量協助老人返家。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府針對有走失之虞之長者有諸多服務項目如：「預防走失手鍊」、「守護QR Code布標（貼紙）」及「個人輔具-衛星定位器」等相關服務可供家屬協助家中長者申請使用，期能共同預防，協助走失長者盡快尋獲。

預防走失手鍊配戴於長者手上、守護QR Code布標（貼紙） 縫（黏）置於使用者的衣服或生活用品上，若使用者走失，民眾或警方可掃描QR code，就能直接撥打電話與使用者家屬聯絡，節省民眾報警及警察比對個人資料與尋找家屬的時間；家屬購置「GPS衛星個人定位器」可向金門縣政府社會處或金門縣衛生局申請補助，將輔具配戴於使用者身上或外出必帶物品上，需要時可主動尋找位置，透過定位器隨時掌握使用者的行蹤，希望鄉親可善用。