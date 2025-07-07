　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

金門翁颱風前夕搭公車訪友迷途　商家熱心報警協助

▲颱風前夕老翁搭公車訪友卻迷失方向，警方到場與民眾合力將老人送返家。（圖／記者林名揚翻攝）

▲警方到場連忙拉椅子讓老翁坐下休息。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、陸運陞／金門報導

金門縣金湖鎮一名老翁，在「丹娜絲颱風」來襲前夕，居然獨自搭乘公車至金城鎮公車站，下車後就徒步四處對路人詢問朋友住處，沿途走至伯玉路一段某間商店前，老闆娘發現老翁獨自來回問人，隨即撥打110請警方協助，經警方了解，得知老翁情況，透過民間力量知悉老人住處，並協助開車送返回家。

據了解，昨天（6日）早上11時許，住在金湖鎮蓮庵里的8旬老翁，搭公車到金城鎮尋友卻迷失方向，熱心的商店老闆娘發現報警，金寧派出所所長呂俊翰、員警徐儀文迅速前往處理，但發現老翁對來處去處支吾其詞，，因年邁重聽、身無分文又未攜帶證件，對住處、家人連絡方式說不清。

▲颱風前夕老翁搭公車訪友卻迷失方向，警方到場與民眾合力將老人送返家。（圖／記者林名揚翻攝）

▲老翁無法清楚回答警方問題，增加尋找難度。（圖／記者林名揚翻攝）

現場除了處理警員耐心詢問、查詢身分，商店老闆娘也提供餐飲供其食用，以防老翁飢餓缺水，並透過臉書貼文協尋，最後貼文被民眾服務站主任陳向鑫發現，知悉老翁住處，並表示願意開車協助接送返家，減輕處理警員負擔，民眾對此義舉不斷讚賞。

金城分局分局長朱政憲表示，人口高齡化是全球性的趨勢，迄至114年5月止，本縣其中65歲以上人口有2萬6,689人，老年人口占總人口19.04％，且有逐年攀升之勢，本縣已是『高齡社會』。」隨著老年人口比率創近年新高，凸顯高齡化社會現象，老人的需求與問題更待重視，希望家屬多關懷老者行蹤，儘量勿讓其獨自外出，避免危險，透過提前預防，減少社會遺憾。

▲颱風前夕老翁搭公車訪友卻迷失方向，警方到場與民眾合力將老人送返家。（圖／記者林名揚翻攝）

▲最後由商店老闆娘及民間力量協助老人返家。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣政府針對有走失之虞之長者有諸多服務項目如：「預防走失手鍊」、「守護QR Code布標（貼紙）」及「個人輔具-衛星定位器」等相關服務可供家屬協助家中長者申請使用，期能共同預防，協助走失長者盡快尋獲。

預防走失手鍊配戴於長者手上、守護QR Code布標（貼紙） 縫（黏）置於使用者的衣服或生活用品上，若使用者走失，民眾或警方可掃描QR code，就能直接撥打電話與使用者家屬聯絡，節省民眾報警及警察比對個人資料與尋找家屬的時間；家屬購置「GPS衛星個人定位器」可向金門縣政府社會處或金門縣衛生局申請補助，將輔具配戴於使用者身上或外出必帶物品上，需要時可主動尋找位置，透過定位器隨時掌握使用者的行蹤，希望鄉親可善用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丹娜絲掀大浪！海上太陽能板平台全毀　一片黑畫面曝
快訊／丹娜絲甩尾！　15縣市豪大雨特報
快訊／新北姊妹遭追砍命危　兇嫌姊夫逃往中南部
南鯤鯓「空拍畫面」震撼曝　在地人心痛
快訊／新北姊妹騎車遭追砍！　重傷搶救中
南鯤鯓雄偉牌樓全倒！　1根3千萬「損失難估」
快訊／丹娜絲強襲！車被強風吹翻　父女巡田1死2傷
台南製香廠成廢鐵　老闆淚：活那麼久第一次遇到
丹娜絲太狂！　整座繳費機「離家出走」
陣風飆16級！台南多處房屋被吹倒　居民夜宿區公所

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

丹娜絲颱風來襲　大園警協助殘破工寮獨居翁脫困

金門翁颱風前夕搭公車訪友迷途　商家熱心報警協助

丹娜絲颱風帶來強風豪雨　屏東警動員百名警力冒雨巡查

國道1號大貨車疑遭強風側翻幸無人傷　警方籲風雨天減速慢行

台南藥師陪你玩「健康大富翁」　暑假出巡社區宣導防毒防濫藥

感恩母娘庇佑！桃園大坑慈慧慈惠堂後殿興建　知名建商豪捐千萬

台南安南區深夜火警驚魂　屋後冰箱雜物起火所幸自行撲滅

台南大潤發招牌「腰斬式斷裂」！瞬間爆炸火光四濺　驚悚畫面曝

快訊／曾文水庫深夜「調節性放水」！市府單位提醒：遠離河床

快訊／丹娜絲狂掃！台南、高雄共超過4萬戶大停電　台電搶修中

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

丹娜絲颱風來襲　大園警協助殘破工寮獨居翁脫困

金門翁颱風前夕搭公車訪友迷途　商家熱心報警協助

丹娜絲颱風帶來強風豪雨　屏東警動員百名警力冒雨巡查

國道1號大貨車疑遭強風側翻幸無人傷　警方籲風雨天減速慢行

台南藥師陪你玩「健康大富翁」　暑假出巡社區宣導防毒防濫藥

感恩母娘庇佑！桃園大坑慈慧慈惠堂後殿興建　知名建商豪捐千萬

台南安南區深夜火警驚魂　屋後冰箱雜物起火所幸自行撲滅

台南大潤發招牌「腰斬式斷裂」！瞬間爆炸火光四濺　驚悚畫面曝

快訊／曾文水庫深夜「調節性放水」！市府單位提醒：遠離河床

快訊／丹娜絲狂掃！台南、高雄共超過4萬戶大停電　台電搶修中

乃木坂46前成員拍戲險出事！雨中推夫墜崖「意識模糊、無法呼吸」

丹娜絲強襲！彰化知名景點「鐵道花旗木」　6棵慘遭連根拔起

無尊穩交阿喜3年！自爆「接吻沒辦法喇舌」　特殊怪僻全場震驚

丹娜絲掀大浪！屏東海上太陽能板平台全毀　海岸線一片黑畫面曝　

黑歷史曝！5死團購主用自己全家7口發誓　黃金投資糾紛狂挨告

換掉林志玲！內衣品牌找嫩妹代言　股價斷崖崩跌89%

麥當勞少女遭侵犯輕生再議！父緊握妻手哽咽受訪：看到一絲曙光

快訊／土城2姊妹騎車遭追砍命危！　兇嫌姊夫逃往中南部

孩子想追星就帶去！鄧超說到做到　一家4口「飛韓朝聖BLACKPINK」

快訊／印尼勒沃托比火山「大規模噴發」！　日氣象廳監測有無海嘯

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

地方熱門新聞

台南仁德家樂福大門被吹破！現場畫面曝

桃園市分區放颱風假　張善政說明

台南大潤發招牌「腰斬」！爆炸火光四濺

快訊／丹娜絲狂掃！台南高雄共逾4萬戶停電

桃園分區放假　詹江村：市府快改正！

桃園宣布4區放颱風假　隔壁青埔兩樣情

曾文水庫深夜「調節性放水」

台南安南區深夜火警屋後冰箱雜物起火所幸自行撲滅

丹娜絲風超大！高雄1.7萬多戶停電

桃園分區放颱風假　市區公車調整一次看

盧秀燕示警清水成淹水熱點「1區」影響大

颱風屏東放假　安泰醫院正常門診

丹娜絲襲！南投應變中心升一級開設

盧山溫泉區預防性撤離11戶33人

更多熱門

相關新聞

蔣萬安遭洗版「罷免伺候」　李彥秀急喊這句

蔣萬安遭洗版「罷免伺候」　李彥秀急喊這句

中度颱風丹娜絲襲台，對本島、北部影響擴大，不過北北基桃4縣市昨日晚間共同宣布今（7日）正常上班上課，導致許多不滿民眾湧入臉書大罵，台北市長蔣萬安臉書也遭洗版「大罷免大成功」。國民黨立委李彥秀對此回應，要不要放颱風假，都有相關法規及決定標準，不放假是基北北桃共同的決定，處理市政比什麼都重要。她也強調，相信所有民眾都能看到自己26年來地方的經營，不論是問政或地方建設，相信港湖民眾眼睛是雪亮的、耳朵是清楚的。

明起連4天低壓帶籠罩　全台濕答答「南部防大雨」

明起連4天低壓帶籠罩　全台濕答答「南部防大雨」

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了

台南人曬紀錄「丹娜絲真是超瘋！」　鄉親洗版：有夠派

台南人曬紀錄「丹娜絲真是超瘋！」　鄉親洗版：有夠派

快訊／丹娜絲陸上警報解除　台灣本島脫離暴風圈

快訊／丹娜絲陸上警報解除　台灣本島脫離暴風圈

關鍵字：

金門颱風迷途老人

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

丹娜絲明凌晨登陸　氣象署最新說明

蔣萬安臉書被灌爆！親曝正常上班上課原因

丹娜絲暴風圈再減弱　陸警範圍僅剩北北基桃等8縣市

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

丹娜絲襲台「7/7颱風假懶人包」一次看

「蔣萬安沒放颱風假」遭綠營猛轟　游淑慧：建議改由內政部決定

丹娜絲猛襲南台灣！「南鯤鯓代天府」牌樓整排全塌了

鳳梨颱風夜「嘉義家全破了」！住家慘況曝光

61歲男腎臟移植後「體內竟長滿寄生蟲」！

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面