「蔣萬安沒放颱風假」遭綠營猛轟　游淑慧：建議改由內政部決定

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

丹娜絲颱風襲台，北北基桃6日宣布「正常上班上課」，消息一出，台北市長蔣萬安的社群貼文瞬間遭網友灌爆，當中更有許多大罷免大成功留言。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（7日）表示，全台在備災，綠營卻只想到政治操作，還公然留言「謝謝賜箭」。她強調，北北基桃放假，涉及著全國股匯市、金融，甚至中央政府運作，未來颱風假，建議改由內政部及中央氣象局決定，大家換刷一波內政部長劉世芳好美？看是不是每一次都放假。

游淑慧表示，什麼都可以扯到政治攻擊，這就是綠，颱風還沒有來，人禍先到了。昨天北北基桃一宣布，今天正常上班上課，誰知道綠營粉專卻開心了、如獲至寶，立馬開起政治鬥爭模式。

游淑慧表示，颱風正在登陸，全台都還在備災，綠營卻只想到見獵心喜、政治操作，還公然留言「謝謝賜箭」，立馬扯到大罷免大成功。賜什麼箭？誰不希望家園小風小雨、無災無難，平平安安，難道用放假就能換大罷免大失敗嗎？

游淑慧認為，颱風天要不要放假，首長心中有專業考量、安全考量、經濟考量，老實說也會想到很多上班族心中的期待考量。而台北市還要多一個考量，全台灣金融及股匯市考量，每一種考量要各佔多少%呢？很糾結。

游淑慧指出，台北市如果宣布放假，不但股匯市也跟著休市，全台灣的銀行也要跟著停擺一天，誰不想要掌聲和臉書被刷一波帥？決定有錯有對，有掌聲有噓聲，有人會因為自身的不便去指責市府，有人也會支持市府用專業的氣象評估做決定，不管正反兩面如何，都是自然反應，最沒有人性的是見獵心喜，連災害都能藉機操作政治鬥爭，而且還演都不演。

接著，游淑慧直言，一直建議，北北基桃的放假，涉及著全國股匯市、金融，甚至中央政府的運作，想想行政院長、各部會首長上不上班，聽台北市長的不是很奇怪嗎？

游淑慧喊話，因此，未來北北基桃颱風假，不要交由地方政府來決定，建議改由內政部及中央氣象局來決定。大家換去刷一波內政部長劉世芳好美？劉世芳美過林志玲，看是不是每一次都放假。

最後，游淑慧強調，雖然目前台北市還沒有什麼雨勢，陣風狀況也還好，但市府仍要保持緊盯氣象變化，提早做出讓上班族能因應的決定。

▼蔣萬安沒放颱風假遭綠營粉專大酸。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）