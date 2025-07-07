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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃暐瀚分析各地未放颱風假原因　直言「蔣萬安做正確決定」

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

「丹娜絲」6日晚間襲台，多縣市宣布放颱風假，不過，基北北桃與東部縣市則宣布正常上班上課，引起網友不滿，灌爆縣市首長臉書，台北市長蔣萬安貼文更湧進1萬則留言。對此，媒體人黃暐瀚今（7日）先是分析桃園為何僅4區放假、宜花東不放假原因，他也強調，台北市風雨沒有其他縣市那麼大，沒有危險當然就沒有放假，既然氣象局資訊未達標準，所以沒有停班停課、水門只出不進，預防溪水暴漲，自己覺得都是正確的決定。

黃暐瀚於節目《POP撞新聞》表示，昨天有很多人，因為北北基桃4個縣市聯合啟動，沒有要放颱風假，數以萬計的網友爆發，大家很不高興。

黃暐瀚表示，如果現在是台北市的朋友，沒什麼風雨，如果據此來講的話，台北市的風力雨勢，都還沒有到達停班停課的標準，那昨天北北基桃市府決定不放假，這個決定沒有錯，有些人為什麼這麼生氣？想放假的人可能會有一些不同的理由，但還是要用科學數據，政治其實也一樣。

黃暐瀚說，以現在這個狀況來看，颱風情形，中南部其實是嚴重的，看起來也還沒有離開台北， 北台灣感覺比較不嚴重，是因為位置的問題，可是台北不嚴重，不代表台灣不嚴重，因為還有屏東、台南、高雄、嘉義很嚴重。

黃暐瀚提到，目前停班停課的縣市跟正常上班縣市，大概就一半一半，桃園還有分蘆竹、大園、新屋、觀音，這四個區停班停課，自己知道很多桃園市民現在也怒了，為什麼分一半一半？這還是一樣，由縣市政府決定，因為這幾個地方在海邊，風勢會比在山區大，整個桃園市很大，海邊看起來危險，幹嘛不放？所以就分成這四區停班停課。

黃暐瀚指出，還有宜蘭、花蓮、台東正常上班上課，為什麼？因為中央山脈擋住了，以前颱風從東邊來，這次從西邊來，所以宜花東相對安全，很多時候宜花東面對颱風直面而來時，台中南投也沒放假，希望大家能理解。

接著，黃暐瀚說，回過頭看，昨天台北市政府八點宣佈正常上班上課， 網路上很多哀號聲，安全一定是第一，如果風勢雨勢已經達到標準，蔣萬安一定會放的，可是昨天沒有，因此正常上班上課，自己看到很多人跑去灌爆蔣萬安市長臉書。

黃暐瀚認為，自己大概能理解，網友們的心情是「為什麼中南部放假了，我們沒有放」，但台北市風雨就沒有其他縣市那麼大，所以從頭到尾放假都是為了安全的理由，如果沒有危險，當然就沒有放假的問題，不是放給大家高興，放給大家跑去看電影、唱KTV的。

黃暐瀚直言，所以既然氣象局給的資訊，北北基桃風雨未達停班停課標準，所以沒有停班停課，這不是很正常的事嗎？水門只出不進，也是預防整個溪水暴漲，所以不要把車停到水門外，自己覺得都是正確的決定，跟今天市長叫蔣萬安還是陳水扁、馬英九沒有關係。

最後，黃暐瀚強調，台灣因為政治真的很對立，所以很難能夠去叫大家互相理解，自己理解現在很對立，但是總有期望，希望大家都還是正常生活，情緒也正常，自己的夢是這樣。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

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