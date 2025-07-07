蔣萬安沒放颱風假遭灌「罷免伺候」　李彥秀：基北北桃共同決定

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中度颱風丹娜絲襲台，對本島、北部影響擴大，不過北北基桃4縣市昨日晚間共同宣布今（7日）正常上班上課，導致許多不滿民眾湧入臉書大罵，台北市長蔣萬安臉書也遭洗版「大罷免大成功」。國民黨立委李彥秀對此回應，要不要放颱風假，都有相關法規及決定標準，不放假是基北北桃共同的決定，處理市政比什麼都重要。

丹娜絲颱風來襲，台北市今正常上班課，不過昨晚宣布開始，蔣萬安臉書被網友灌爆，甚至還有網友批「大罷免，大成功」，引發討論，另外，罷免李彥秀團體「港湖除銹」昨也宣布，為衝刺罷免，將祭出一周40場陸戰活動。

李彥秀今日於立法院召開「校園菸毒氾濫 ‧ 強化源頭管理補足校安破網」記者會，於會後接受媒體聯訪時表示，市政及國家重大政策上，要不要放颱風假，都有相關法規及決定標準，今日不放假是基北北桃共同的決定，處理市政比什麼都重要。她表示，相信所有民眾都能看到自己26年來地方的經營，不論是問政或地方建設，相信港湖民眾眼睛是雪亮的、耳朵是清楚的，會做最清楚的判斷。

至於有關台美關稅談判，李彥秀說，台灣中小企業占八成以上，而九成左右民眾也都在中小企業上班，這一次除關稅衝擊還有匯率衝擊，廠商出口愈多、賠得愈多，對台灣整體經濟是雙殺，政府應有更好的因應準備，包含對產業中長期規畫、全球布局等、制度調整等。

李彥秀認為，雖說談判是機密，但在預期心理下，大家不敢投資，民眾也不敢花錢，對台灣內部景氣、產業投資衝擊都大，所以還是要跟各界對話，但很遺憾政府花眾多時間在政治上，若能多花時間關注詐騙、菸害、毒害等議題的全國運動，可能還比罷免支持度更高。

